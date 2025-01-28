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高鐵大聲狂聊被罵太吵！阿嬤道歉吐1句 場面瞬間變溫馨

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近日搭乘高鐵時，車廂裡有兩個阿嬤開心地大聲聊天，結果一旁的阿公直接發火，沒想到阿嬤道歉回了一句話，讓場面瞬間變得超溫馨。示意圖，聯合報系資料照
一名網友分享，近日搭乘高鐵時，車廂裡有兩個阿嬤開心地大聲聊天，結果一旁的阿公直接發火，沒想到阿嬤道歉回了一句話，讓場面瞬間變得超溫馨。示意圖，聯合報系資料照

一名網友分享，近日搭乘高鐵時，車廂裡有兩個阿嬤開心地大聲聊天，結果一旁的阿公直接發火，沒想到阿嬤道歉回了一句話，讓場面瞬間變得超溫馨，連阿公也愣住。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期搭高鐵準備要下車時，前面兩個阿嬤開心地大聲聊天，讓一旁的阿公非常不爽，直接開罵太吵，阿嬤馬上道歉，並說「拍謝，我們57年沒見了」，讓她當場震驚「哇賽！這是什麼感人肺腑的久別重逢？」，就連阿公也愣住，只小聲碎唸「57年馬、馬每當啊餒啊⋯」，讓她笑稱「阿公你是不是很想原諒她們？」。

貼文一出後，多數網友都表示「57年再見真的會高興到忘我，沒有下一個57年了」、「國小同學13歲+57，兩個都70歲了能再碰面真的是緣份」、「57年太感動，拿麥克風說話我也接受」、「阿公搞不好哽咽了，人生有多少個57年」、「太令人激動了，可以明白多開心」、「原諒她們吧」。

此外，也有網友分享自身經驗，指出「前兩天在某個離家有段距離的市場，遇到一個十幾年沒見的朋友，朋友家離那市場更遠。我們兩個擁抱，講話聲很大，路過的人都看著我們，擋在一個攤位前，那老闆娘也很好心，看的出我們是好久不見的偶遇，也沒趕我們走。57年還能認的出對方，這是要有交情才辦的到的！阿公應該也這麼覺得吧」。

車廂 阿嬤 高鐵

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