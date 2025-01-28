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台灣電視晶片哪家做最好？內行曝關鍵：重點不在畫質

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友指出，眾多品牌都有推出電視螢幕，好奇哪個晶片公司設計的電視晶片是最好的？示意圖/Ingimage
一名網友指出，眾多品牌都有推出電視螢幕，好奇哪個晶片公司設計的電視晶片是最好的？示意圖/Ingimage

許多人家中都有購買電視，不論是玩遊戲、看電影都相當方便。一名網友指出，眾多品牌都有推出電視螢幕，好奇哪個晶片公司設計的電視晶片是最好的？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「發哥魯肉螃蟹，誰的電視晶片最好？」為題，指出製作電視晶片較大的廠商有聯發科、聯詠、瑞昱等科技公司，但他認為聯發科的電視晶片最厲害，因為導入AI人工智慧技術，可以把畫質不高的畫面，補成8K高清晰度。

貼文一出後，多數網友都表示「TV沒搞頭」、「TV在各家都是二軍，上面知道沒啥搞頭」、「做電視晶片，撇除高分辨率、高刷新率這種沒什麼改革創新的東西，不如把電視多加些功能，我不知道有誰能想出來，頂多加個串流平台，或連Netflix、Disney+或YouTube等等，一開始產業別就錯了，電視晶片不管誰做，搞頭就安捏」、「聯發科比較強，但都是TV就別爭了，TV中的霸主還是TV，毛利率太低了」。

此外，也有內行網友指出「做過電視的苦命人來跟你回一下，TV這塊，發哥TV的護城河相當深厚，市占率查下去就知道是不同等級的，但TV就是這樣而已，也很難有啥成長，公司都有在做人力的重組，可能改組、可能支援其他產品線，人眼極限就在那邊，你做什麼厲害的技術在裡面增進畫質，實際看起來沒啥差，但一台電視多貴了幾千幾萬塊，大多數消費者不太會買單，不如把UI跟遙控器做好一點比較實在，現在客廳到電視牆不到3米的一大堆，根本不需要多大尺寸的電視，電視尺寸不大的情況下，畫質的差異更是看不出來」。

晶片 聯發科 電視

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