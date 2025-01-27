妹妹過年前意外離世 他心痛：妳走了只剩媽媽和我

春節期間家家戶戶團圓，準備迎接新的一年，不過日前有位網友哀痛表示「妹妹在1月我生日那天，車禍離世了」，他指出，妹妹才23歲，因為全身多處骨折，缺氧超過10分鐘，醫生說醒來的機會很難，而且想到妹妹很怕痛，於是他決定撤管，簽放棄急救通知書。文章曝光後，許多網友安慰「這是對的決定，百年後你們都會相見的」。

一名網友在PTT哀慟發文「妹妹真的離開我跟媽媽了。妹妹在我1月生日那天車禍，在加護病房住了15天，她全身多處骨折，大腦缺氧超過10分鐘，醫生說她真的很難醒來了，她很怕痛，看著她插管我心裡真的很痛，媽媽難過到無法處理任何事，所以妹妹的放棄急救同意書、撤管都是我決定的，因為我本身就在做長照的工作，所以我知道妹妹即使醒了也不可能回到從前」。

原PO表示，雖然家人跟爸爸的關係不好，但他也有叫爸爸來看妹妹最後一面，他指出「妹妹的後事也是我一手處理的，現在坐在她的靈堂看著她的照片，還是不想相信這是真的。我買了很多她喜歡的東西放在靈堂，三個禮拜來的日子我不停後悔，為什麼當初沒有對她好一點」。

文末他哀傷對天上的妹妹訴說「妳走了，媽媽只剩下我，每天我都在問自己，是不是那天不該讓妳撤管，是不是妳可能真的會醒來？可就我工作這麼多年的經驗，我不想賭有那妳一輩子都必須躺在床上被人照顧的可能，所以我選擇放手」。

原PO指出「妳玩we play的朋友來看妳了，部隊的同事、受訓的朋友、國中、高中、大學同學、錢櫃的同事、教會的教友都來了，妳的朋友好多，傻傻呆呆的妳原來有這麼多朋友，媽媽終於笑了 她很開心有很多人來見妳。我真的好想妳」。

文章曝光後，許多網友安慰「人生就是如此，好在你妹妹不痛了」、「辛苦了，人生就是一場相聚又離別的戲」、「拍拍，過年看到這篇文，真的不知道該說什麼安慰你」、「離別的時刻到了，祝福妹妹的同時，也要保重自己的身體」。