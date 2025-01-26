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哈士奇暴衝狂聞妹子私密處 飼主沒道歉網友皺眉：超沒禮貌

聯合新聞網／ 綜合報導
哈士奇狂聞私密處，她尷尬鄰居不救。 示意圖／ingimage
哈士奇狂聞私密處，她尷尬鄰居不救。 示意圖／ingimage

寵物的鼻子比人類靈敏，一名女網友在Dcard分享近日遇到的尷尬經歷，她表示鄰居家養了一隻哈士奇，日前恰巧遇上對方遛狗，可能因為自己生理期來，身上味道比較重，沒想到哈士奇竟然掙脫了繩子，硬生生往她下體狂蹭，尷尬的處境讓她現在回想依舊非常無言。

原PO表示，鄰居的哈士奇很大一隻，近日自己在家外面曬太陽，突然看到鄰居在溜狗，因為是不常看到的品種，當下只覺得可愛，正想開口打招呼，哈士奇突然朝她衝過來，主人的繩子硬生生被拉開，原PO推測可能因為那天生理期來味道比較濃，吸引了哈士奇注意。

不過讓她尷尬的是，哈士奇直接將鼻子往她私密處塞，而且吸得很用力，原PO崩潰喊「救命！超尷尬啊」。當時家人就在一旁目睹一切，她即使想推開也推不開，只能不斷求救，好不容易等到狗主人把狗拉開，對方只對狗說「不可以這樣」就離開了，也沒有道歉，只剩下原PO一個人尷尬的在原地。

貼文曝光後，不少網友皺眉，「好沒禮貌的主人」、「完全飼主問題，沒那個力拉住自己的狗就不要養大型犬」、「狗聞下體是很正常的社交行為，只能怪主人沒控制好自己的狗」、「我家的狗也有做過類似的行為，當下一定會馬上拉走、制止狗狗，加上和路人道歉」、「都養狗了，拉好自己的狗很難嗎？」、「沒牽好自己的狗，道歉是很基本的禮貌吧」。

哈士奇 生理期

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