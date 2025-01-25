小資女月薪35K...好奇多久能存到100萬？內行點2大關鍵：照做很快

存到「第一桶金」100萬是很多人的目標。不過在物價高、低薪的社會裡，還是有人哀號實在太難。最近有一名網友好奇問，如果月薪3萬5，要花多久時間才能存到100萬？引起網友熱議。

一名女網友在Dcard發文詢問，如果月薪只有3萬5左右，年終為一個月多一點點，中秋節和端午節個一萬元，好奇如果想要存到100萬「大概要多久時間？」

不少人點出要看一個月能存多少，「一個月存2萬，4年多吧，主要取決妳一個月能夠存多少」、「住家裡存滿快的，今年26歲，在25歲有存到100萬」、「月薪35000如果房貸跟房租還有車貸…真的蠻難存到100萬的」、「自律的話大概4年」。

另外也有一派人表示投資比較快，「買股票定期定額0050，但記住，我們是投資，其它的不懂別碰」、「我大概30歲之前，把錢放股票很快」、「每月存二萬元在美股，不要管100萬何時，幾十年後直接數千萬都沒問題」、「慢慢存不投資的話要很久」。

內行人曝說，「我自己也是月薪大概3萬5，但我是騎車上班，吃住基本上都靠家裡，沒有房租水電孝親什麼的，扣掉車費、電話費、一些雜費，夠省的話一個月可以存3萬吧！3*12=36 在加兩個月年終加股息，我一年大概可以存45萬，大概兩年多可以存100萬」。