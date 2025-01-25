快訊

經典賽／兩大王牌參戰！日媒評中華隊啦啦隊女孩「最強陣容」

春節「四大天王」回來了！一票網友驚呼：終於知道它們的名字

娃娃機店遭竊！24歲警「擊斃通緝犯」挨告 YouTuber募款挺執法

小資女月薪35K...好奇多久能存到100萬？內行點2大關鍵：照做很快

聯合新聞網／ 綜合報導
一名小資女月薪35K，好奇多久可以存到100萬。 圖／Ingimage
一名小資女月薪35K，好奇多久可以存到100萬。 圖／Ingimage

存到「第一桶金」100萬是很多人的目標。不過在物價高、低薪的社會裡，還是有人哀號實在太難。最近有一名網友好奇問，如果月薪3萬5，要花多久時間才能存到100萬？引起網友熱議。

一名女網友在Dcard發文詢問，如果月薪只有3萬5左右，年終為一個月多一點點，中秋節和端午節個一萬元，好奇如果想要存到100萬「大概要多久時間？」

不少人點出要看一個月能存多少，「一個月存2萬，4年多吧，主要取決妳一個月能夠存多少」、「住家裡存滿快的，今年26歲，在25歲有存到100萬」、「月薪35000如果房貸跟房租還有車貸…真的蠻難存到100萬的」、「自律的話大概4年」。

另外也有一派人表示投資比較快，「買股票定期定額0050，但記住，我們是投資，其它的不懂別碰」、「我大概30歲之前，把錢放股票很快」、「每月存二萬元在美股，不要管100萬何時，幾十年後直接數千萬都沒問題」、「慢慢存不投資的話要很久」。

內行人曝說，「我自己也是月薪大概3萬5，但我是騎車上班，吃住基本上都靠家裡，沒有房租水電孝親什麼的，扣掉車費、電話費、一些雜費，夠省的話一個月可以存3萬吧！3*12=36 在加兩個月年終加股息，我一年大概可以存45萬，大概兩年多可以存100萬」。

存錢 小資族 股票

延伸閱讀

夢幻工作！月薪8萬、年終5個月 她曝最強行政職：老闆是公婆

每月7千孝親費喊漲！ 35K小資女發愁「吃緊」網一面倒不挺

文組碩畢月薪2萬4…她嘆社會不公平 網勸換條路：從34K跳到50K

文組沒專長…妹子1工作月薪46K列出缺點想跳槽 網勸：要珍惜

相關新聞

小資女月薪35K...好奇多久能存到100萬？內行點2大關鍵：照做很快

存到「第一桶金」100萬是很多人的目標。不過在物價高、低薪的社會裡，還是有人哀號實在太難。最近有一名網友好奇問，如果月薪3萬5，要花多久時間才能存到100萬？引起網友熱議。

女大生玩撲克牌輸30萬台幣！竟瞞男友一次一萬「肉償賭債」

沉迷賭博，隨時終身後悔！有台灣女大學生與一群朋友玩「撲克牌」，本來小贏，但愈賭愈起勁下最終輸了30萬台幣（約7.7萬港元）。由於無力償還，女大生答應以「1次1萬台幣（約2,600港元）」價格「肉償賭債」，並已與債主進行過6次性行為。女大生自覺對不起家人，向男友訴苦；男友崩潰傻眼，懷疑女友被人「設局」，在網上發文求助希望幫女友解決事件，「這種賭博欠的錢於法可管嗎？有沒有法律系同學可以支援一下，感謝」。

醫生打錯？她離開診所才知要多付「105元藥錢」 內行人：不合理

診所因為醫生打錯藥錢，事後請患者補價差是否是合理的呢？一名女網友發文，稱她日前去診所看病，當時應付金額是635元，未料三周後接到櫃檯電話，表示因為醫生key錯的緣故，需要多付「105元藥錢」，對此，有內行人表示不合理，需要再跟診所確認詳細價格。

收到年薪3百萬男友紅包！學生妹見「金額」猶豫：該回包多少？

即將迎接農曆新年，有些人會應景包紅包給另一半，不過就有名女網友分享，男友年薪超過3百萬，過年前包了紅包給她，但打開來見「這金額」....

尾牙10萬獎金飛了！值班「人不在場」遭取消中獎 前員工分析原因

有名網友曝光某公司的尾牙抽獎，因為員工必須值班，導致尾牙中獎後，竟被告知「沒有在現場」而取消中獎結果，讓許多網友覺得不可思議

UNIQLO關分店…苗栗人哭「還能逛哪裡」 網推另一品牌：店面擴3倍

UNIQLO家樂福苗栗店因為租約到期，將正式營業到今(2025)年的2月23日22時止，鄰近區域將由UNIQL0苗栗尚順購物中心店繼續服務消費者，UNIQL0也以告示再次感謝民眾的支持和愛護，造成不便，敬請見諒。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。