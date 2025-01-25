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女大生玩撲克牌輸30萬台幣！竟瞞男友一次一萬「肉償賭債」

香港01／ 布萊恩／報導
圖為玩牌賭博示意圖。圖/ingimage
圖為玩牌賭博示意圖。圖/ingimage

沉迷賭博，隨時終身後悔！有台灣女大學生與一群朋友玩「撲克牌」，本來小贏，但愈賭愈起勁下最終輸了30萬台幣（約7.7萬港元）。由於無力償還，女大生答應以「1次1萬台幣（約2,600港元）」價格「肉償賭債」，並已與債主進行過6次性行為。女大生自覺對不起家人，向男友訴苦；男友崩潰傻眼，懷疑女友被人「設局」，在網上發文求助希望幫女友解決事件，「這種賭博欠的錢於法可管嗎？有沒有法律系同學可以支援一下，感謝」。

網友看過發文嘩然，認為應與女友分手，「就賭博成癮了啊，你不考慮分手，還幫她問法規，真的綠帽戴好戴滿欸」、「分了吧，這種之後還會再犯的」。也有網友建議報警處理，翻查資料，發文早於2022年流傳，至近日被「翻炒」，再引起熱議。

有台灣男大生於《Zuvio校園》論壇以「女友打牌輸快三十萬，要用陪睡抵債」為題發文，指女友一共輸了28.6萬台幣（約7.3萬港元），並要「肉償」賭債，「不要問我怎麼可以輸這麼多，我真的不理解」。

原PO表示，女友與一群朋友玩「妞妞」、「射龍門」等撲克牌遊戲，一開始還贏5、6萬台幣（1.2萬至1.5萬港元），然而後來當莊家「好像運氣太差」，回過神就輸了快30萬台幣，懷疑是被「設局」，「不過我也沒證據就是了，因為我們都是學生，真的拿不出這麼多錢」。

原PO指，女友當時不敢把事件告訴父母和他，「因為我也很討厭賭博，連樂透我都不買的」，無辦法下「自己私了」，女生以性交「1次1萬台幣」為代價讓「朋友」先代還款，「所以她朋友先幫她處理了這筆錢，條件是要陪睡，1次1萬塊的代價，而我女友因為一時拿不出錢，又不知道該怎麼辦，所以就答應了對方」。

原PO續說，女友目前已與「債主」進行過6次性行為，由於女友自覺對不起他及家人，最終向他事件坦白事件，「我聽到的時候真的是傻眼，也很生氣她這麼傻」。不過樓主似乎仍想挽回關係，遂發文求助希望幫女友解決事件，「我想問這種賭博欠的錢於法可管嗎？這種契約是成立的嗎？想問有沒有法律系同學可以支援一下」。

帖文引來網友熱議，認為應與女友分手，「學生敢玩這麼大我也是佩服」、「分了吧，這種之後還會再犯的」、「你還有時間發文，趕快封鎖她的任何聯絡方式，最好這幾天換個地方住，不然，她不見，賭場就找你了」、「還是她在騙你啊哈哈」、「是出軌找藉口吧？」。

也有網友認真分析，建議報警處理，「這已經是非法賭博了」、「就算怎樣都要還，絕不能性交易，人家也可以說他沒證據說陪睡抵1萬的契約啊」。

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文章授權轉載自《香港01》

大學生 賭博

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