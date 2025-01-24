收到年薪3百萬男友紅包！學生妹見「金額」猶豫：該回包多少？

即將迎接農曆新年，有些人會應景包紅包給另一半，不過就有名女網友分享，男友年薪超過3百萬，過年前包了紅包給她，但打開來見「這金額」，讓她猶豫到底該回包多少錢。

該名女網友在Dcard分享，男友已經出社會，年薪破3百萬，自己還是學生，目前沒收入，過年前最後一次見面時，對方包了一個500元紅包給她，由於平常相處都是AA制，也不會送禮，所以她感到很驚喜、感恩。不過男友說要回包，代表互相祝福，然而已知對方包500元，猶豫該包多少回去，還是就包一樣的數字？

文章曝光，網友們紛紛表示，「年薪300萬然後只包500元，重點是還得回包，直接原封不動退還就好了」、「為什麼是包單數，而且才500？」、「500也太小氣了吧，不說以為年薪50」、「妳真的是女友嗎… 男人心在哪裡，錢就在哪裡，真的不要不信」、「學生妹這麼好騙嗎」。

看完網友們的留言，原po表示「平常相處時覺得金錢觀不合，也在想男友是不是太小氣，但礙於還沒出社會，怕這種想法像在找ATM，且過去幾任都是學生，交往時大部分也都AA制，所以男友提出要回包時也就接受了」。

原po接著說，目前交往半年，感情不夠深厚，所以對方不在她身上花費太多感覺也合理，男友一直都很節儉，相信不是針對她，「然而綜合蠻多事，我會考慮分手。」