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醫生打錯？她離開診所才知要多付「105元藥錢」 內行人：不合理

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友去診所看病後，因為醫生key錯的緣故，需要多付「105元藥錢」。示意圖／ingimage
一名女網友去診所看病後，因為醫生key錯的緣故，需要多付「105元藥錢」。示意圖／ingimage

診所因為醫生打錯藥錢，事後請患者補價差是否是合理的呢？一名女網友發文，稱她日前去診所看病，當時應付金額是635元，未料三周後接到櫃檯電話，表示因為醫生key錯的緣故，需要多付「105元藥錢」，對此，有內行人表示不合理，需要再跟診所確認詳細價格。

一名女網友在Dcard發文，表示她在1月4日去診所看病，機器繳費的應付金額是635元，跟櫃檯核對金額，確認是自費藥丸105、藥膏280、掛號費及健保的藥250，總額635，她才乖乖付錢，回診時診所也沒表示什麼，未料在1月23日接到櫃檯電話，表示她需要多繳「105元藥錢」。

原PO表示，她當下提出質疑，但櫃檯跟她說本來給她的藥丸是兩周，但因為醫生「key錯」，她需要多付105元，原PO也質疑診所事後請患者補價差的行為是否「合理」，對此詢問網友意見。

此文一出，有在診所工作過的網友表示「不合理」，原PO應要向診所確認詳細金額，「一般來說，藥費會自動帶入，不會由醫生手動key藥費，不太可能天數key一次，藥費另外手動key一次，而且文內醫師也沒先說自費藥一天多少錢，蠻奇怪的」、「我本身是有在做中醫診所助理，疑惑的點是最後的藥丸不知道你看的診所是算一顆多少錢，有可能是只計算到一週的顆數價錢，可能要請助理小姐講清楚詳細的收費方式」。

也有網友認為既然是診所出錯，他們就應該自行吸收，「是我不會付，帳已經在櫃檯結清了，他過這麼久才電話通知，你也有憑有據，基本上根本是他們要自行吸收」、「不用理她，當下他們沒點清就是他們的問題與疏失了」。

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