尾牙10萬獎金飛了！值班「人不在場」遭取消中獎 前員工分析原因

今(24)日是農曆年前上班日的最後一天，各公司行號幾乎都已舉辦尾牙活動。有名網友在Threads曝光某公司尾牙抽獎的規定，值班員工中獎後，竟被告知「沒有在現場」而取消獲獎資格，讓許多網友覺得不可思議。

原po抱怨該公司，「真的有夠瞎，員工尾牙當天因為要上班，尾牙抽中10萬，居然被告知因為沒有在現場，取消中獎，真是要笑死人了」。

自稱同公司的員工甚至再爆料，表示尾牙現場是要刷條碼，輸入自己的手機號碼才能入場，意即沒有到場的人不能參加抽獎。

還有人說，自己已離職更沒到場參加尾牙，但還是抽到了獎項，該名網友並曬出自己得獎的LINE手機通知。

稱自己主持該公司尾牙活動超過十年、已離職近3年的資深主持人則認為，此事應該是溝通環節出了問題，按照往年的慣例，若是值班的同仁中獎，一定會有同事或主管代為報告在值班中，中獎資格都是照算的。