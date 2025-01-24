UNIQLO關分店…苗栗人哭「還能逛哪裡」 網推另一品牌：店面擴3倍

日系知名服裝品牌UNIQLO受到國人喜愛，昨(23)日有位網友在臉書社團「苗栗大小事」中，PO出一張UNIQLO家樂福苗栗店結束營業公告的照片，讓不少網友哀號：「苗栗開什麼倒什麼」、「苗栗到底有什麼地方可以逛」。

從原po貼出的照片可見，UNIQLO家樂福苗栗店因為租約到期，將營業到今(2025)年2月23日22時止，請顧客轉往鄰近的UNIQL0苗栗尚順購物中心店消費。

該結束營業的公告還指出，消費者若有退換貨需求，且符合退換貨規則，請於2025年2月23日前到UNIQL0家樂福苗栗店辦理；2月24日後僅能到UNIQLO的其他門市辦理等值換貨，自2月24日起，UNIQLO家樂福苗栗店不再提供網路商店的店舖取貨服務。

該則貼文讓苗栗民眾紛紛哀號表示：「苗栗開什麼倒什麼」、「苗栗到底有什麼地方可以逛」、「又一家知名品牌離開了」、「在苗栗市開店真的不容易」、「苗栗只剩下頭份尚順有了」。部分網友還為苗栗民眾打氣，「沒關係還有NET，NET在苗栗市區擴展了3倍店面，平民價格又有品質，是該好好支持一下」。

不少人還將店家經常結束營業的情形怪罪到政治上，「政治人物只想到自己，不為城市利益，只為了自己利益，所以不會進步啊」、「政治人物難道都沒有發現有這樣趨勢嗎？應該要超前部署苗栗西站商圈整合，別錯過這個發展的好時機，並不是一出火車站只有夜市，不然真的會被觀光客笑死」。