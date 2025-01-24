快訊

Threads更新1超好用功能 網友傻眼吐槽：這樣幹嘛還用脆？

情勒式執政 民進黨遭酸地球唯一擁2兆9千萬的窮困政府

澳網／苦戰3盤拍退第2種子 謝淑薇晉級女雙決賽放眼衛冕

聽新聞
0:00 / 0:00

六合夜市滿血復活？他拍影片「人山人海」 網讚遊客回籠：像在國外

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為六合夜市。圖／高雄市政府提供
圖為六合夜市。圖／高雄市政府提供

民進黨籍、曾任桃園市議員的網紅王浩宇，近日在Threads分享他前往高雄@@@六合夜市@@@逛街，看見滿滿人潮的影片，並表示：「外面都在批評說沒人，其實高雄整個觀光都發展起來了，人山人海」。不少網友附和，曬出包括新崛江等其他高雄商圈或夜市人潮滿滿的情景。

網友紛紛呼應王浩宇，表示六合夜市似乎擺脫坑殺陸客的臭名了，不少人發現六合夜市和高雄的其他夜市，國外觀光客似有人潮回流的跡象。

有人說：「去年12月27日才剛去六合夜市，人山人海、還遇到一位住在台灣的日本網紅、接受他的訪問」、「昨天第一次跟朋友挑平日去逛瑞豐，以為可以避開人潮，結果擠爆，大多數日韓遊客，再加上認不出國籍的西洋面孔，輕聲細語討論點餐、有秩序地排隊跟垃圾不落地，觀光體驗感超好」、「聽到坐旁邊的遊客講著各國語言，有種瞬間在外國的感覺」。

不少網友還討論起六合夜市內的美食推薦，表示莊記海產粥鹽蒸蝦，是從以前念書吃到現在的在地美食，「鹹湯圓沒賣了，難過」、「真的，都要一碗粥加鹹湯圓」、「光頭土魠魚羹、鄭老牌木瓜牛奶都是每次去必吃」，覺得「夜市王」的排名中必定有六合夜市。

也有網友顯得不以為然，覺得「高雄人表示逛逛可以，但還是貴」、「其實也不是每天都這麼爆滿，也有沒人的時候」。還有人認為王浩宇po的似乎是舊影片，因為一月初才剛去過，發現影片中的許多店舖早就沒了。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

六合夜市 夜市 王浩宇 觀光 陸客

延伸閱讀

吃慣高檔料理…精舍命案主嫌王薀怨警局便當難吃 傳法多吹噓自身神蹟

洪一中轟藍白刪體育預算「非壞即笨」 名嘴舉數據：被假新聞帶風向了

空污致肺腺癌有科學依據！醫：身體3警訊代表PM2.5已找上門

不是天然的就好！女日喝一壺「健康飲品」 半年後健檢滿江紅

相關新聞

醫生打錯？她離開診所才知要多付「105元藥錢」 內行人：不合理

診所因為醫生打錯藥錢，事後請患者補價差是否是合理的呢？一名女網友發文，稱她日前去診所看病，當時應付金額是635元，未料三周後接到櫃檯電話，表示因為醫生key錯的緣故，需要多付「105元藥錢」，對此，有內行人表示不合理，需要再跟診所確認詳細價格。

收到年薪3百萬男友紅包！學生妹見「金額」猶豫：該回包多少？

即將迎接農曆新年，有些人會應景包紅包給另一半，不過就有名女網友分享，男友年薪超過3百萬，過年前包了紅包給她，但打開來見「這金額」....

尾牙10萬獎金飛了！值班「人不在場」遭取消中獎 前員工分析原因

有名網友曝光某公司的尾牙抽獎，因為員工必須值班，導致尾牙中獎後，竟被告知「沒有在現場」而取消中獎結果，讓許多網友覺得不可思議

UNIQLO關分店…苗栗人哭「還能逛哪裡」 網推另一品牌：店面擴3倍

UNIQLO家樂福苗栗店因為租約到期，將正式營業到今(2025)年的2月23日22時止，鄰近區域將由UNIQL0苗栗尚順購物中心店繼續服務消費者，UNIQL0也以告示再次感謝民眾的支持和愛護，造成不便，敬請見諒。

六合夜市滿血復活？他拍影片「人山人海」 網讚遊客回籠：像在國外

王浩宇近日在Threads分享他前往高雄六合夜市逛街，看見滿滿人潮的影片，並表示：「外面都在批評說沒人，其實高雄整個觀光都發展起來了，人山人海」。讓不少網友附和，也曬出包括新崛江等其他高雄商圈或夜市情景，讓不少人都覺得，高雄即便少了陸客，也還有其他國家的觀光客會來消費，讓觀光復活。

狂要枕頭、喝醉找碴！她搭機遇「巨嬰」乘客 惹怒所有空服員

搭飛機時應注意自身的行為，否則容易造成他人困擾。一名女網友發文，稱她搭國際航班時，一名乘客先是要求換位，隨後不斷要求空服員為她倒飲料、挑三揀四，惹怒所有空服員，最後被換到機組人員的位置，留下「滿地狼藉」的座位。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。