六合夜市滿血復活？他拍影片「人山人海」 網讚遊客回籠：像在國外

民進黨籍、曾任桃園市議員的網紅王浩宇，近日在Threads分享他前往高雄@@@六合夜市@@@逛街，看見滿滿人潮的影片，並表示：「外面都在批評說沒人，其實高雄整個觀光都發展起來了，人山人海」。不少網友附和，曬出包括新崛江等其他高雄商圈或夜市人潮滿滿的情景。

網友紛紛呼應王浩宇，表示六合夜市似乎擺脫坑殺陸客的臭名了，不少人發現六合夜市和高雄的其他夜市，國外觀光客似有人潮回流的跡象。

有人說：「去年12月27日才剛去六合夜市，人山人海、還遇到一位住在台灣的日本網紅、接受他的訪問」、「昨天第一次跟朋友挑平日去逛瑞豐，以為可以避開人潮，結果擠爆，大多數日韓遊客，再加上認不出國籍的西洋面孔，輕聲細語討論點餐、有秩序地排隊跟垃圾不落地，觀光體驗感超好」、「聽到坐旁邊的遊客講著各國語言，有種瞬間在外國的感覺」。

不少網友還討論起六合夜市內的美食推薦，表示莊記海產粥鹽蒸蝦，是從以前念書吃到現在的在地美食，「鹹湯圓沒賣了，難過」、「真的，都要一碗粥加鹹湯圓」、「光頭土魠魚羹、鄭老牌木瓜牛奶都是每次去必吃」，覺得「夜市王」的排名中必定有六合夜市。

也有網友顯得不以為然，覺得「高雄人表示逛逛可以，但還是貴」、「其實也不是每天都這麼爆滿，也有沒人的時候」。還有人認為王浩宇po的似乎是舊影片，因為一月初才剛去過，發現影片中的許多店舖早就沒了。