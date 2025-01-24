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狂要枕頭、喝醉找碴！她搭機遇「巨嬰」乘客 惹怒所有空服員

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友搭國際航班時，一名乘客不斷對空服員挑三揀四。示意圖，非本文當事人。 圖／ingimage
一名女網友搭國際航班時，一名乘客不斷對空服員挑三揀四。示意圖，非本文當事人。 圖／ingimage

搭飛機時應注意自身的行為，否則容易造成他人困擾。一名女網友發文，稱她搭國際航班時，一名乘客先是要求換位，隨後不斷要求空服員為她倒飲料、挑三揀四，惹怒所有空服員，最後被換到機組人員的位置，離開後原座位已「一片狼藉」。

一名女網友在Dcard發文，表示她因為要出差，於是坐國際航班從桃園前往洛杉磯，卻遇到一名令她「崩潰」的乘客。這名乘客一開始就因為螢幕有問題，跟空姐吵著換位置，換到原PO旁邊後，才是「惡夢」的開始。

原PO表示，這名乘客不停麻煩空姐，不是要枕頭就是要飲料，座位上的枕頭都堆了4、5個了。無論是點飲料或酒，都一直對空服員挑三揀四，惹怒所有空服員，喝醉後更瘋狂按服務鈴，還打翻水淋到原PO包包，讓原PO感到「心累」。最終這名乘客被安排到機組人員專用位子坐，這次旅程也被原PO形容是「史上最崩潰的搭飛機體驗」。

此文一出，不少網友認為原PO應該要求空姐幫她換位，「原po都沒和空姐反映要換位子嗎」、「看到一半就覺得，空姐早就該給妳換位置」、「空姐應該要讓妳換位置的呀，辛苦妳了」。

也有其他網友分享搭飛機遇到「奧客」的經歷，「記得有次從洛杉磯飛回來，隔壁的女乘客把長靴脫了，開始打毛線了，整個空中瀰漫著她的味道跟毛線纖維滿艙飛」、「我上次剛好坐到前後都有小孩的座位，從我上飛機到下飛機哭鬧、尖叫不間斷，爸媽也不管，空姐試圖安撫也起不了作用」、「我這趟回法國也是，我爸媽坐靠走道，靠窗的男生也是超級奇怪，每一小時要起來尿尿一次，一直叫空姐，要求一堆」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國際航班 奧客 搭飛機 空姐 空服員

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