她自認五官好看因肉肉的而母胎單身 網：漂亮女生肉肉的也有市場

女為悅己者容，女生為了跟上時尚潮流，總是追著流行跑，尤其在普遍認為瘦即是美的亞洲審美觀影響下，女孩兒們都認為自己再瘦一點會更好看，更吸引男性的目光。有一位自覺身材肉肉的女性網友，常被家人勸減肥，怕男生因身材而看不上她，讓她有點焦慮。她以「女生真的要瘦才會被說漂亮嗎？」為題，在Dcard貼文提問有什麼方式可以瘦身。

原PO貼文中表示自覺五官算是好看的，就是身材有點肉肉的，快要24歲，却仍然是母胎單身。家人常勸她去減肥，不然她不會是男生喜歡的類型，為此原PO常自問，「真的是因為肉肉的，女生就沒市場嗎？」雖然有些質疑，母胎單身的她依舊會感到焦慮，也有報名過健身房，但不喜歡重訓，為了瘦身，她想聽聽其他網友的建議，如果不喜歡去健身房的話，還有什麼方式可以瘦身。

網友們看完貼文後，紛紛留言，多數人提點可從飲控開始，「不知道妳肉了點是肉多少，但不用追求瘦，只要達到標準體脂體態都有機會的，先從飲控開始吧」、「除了健身重訓外，妳有沒有想過飲食控制才是真正的減肥關鍵嗎？」，也有人建議可以藉運動和重訓來瘦身，「運動跟純瘦下來還是有區別的，身體會變比較緊實。我是靠運動跟一點飲控瘦下來，我覺得線條跟身體緊實度差很多，喜歡運動完後的自己，不是一昧的節食減肥，我反而很佛系，想吃什麼就吃什麼」。

也有人覺得肉肉的不是原罪，反倒是美醜認定的影響比較多，「看完覺得妳可能高估自己漂亮的程度，真的漂亮的女生即使肉肉的也有市場」、「不會啊，我覺得女生肉肉的很可愛啊，自信一點，自信的人最美／帥」。