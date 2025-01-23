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她驚見機車「貼滿繳費單」超疑惑 過來人揭原因：還可以打折

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在路上看到一台摩托車後座的把手貼滿了停車繳費單，令她不禁疑惑，「為何不去繳費？」，吸引不少人熱烈討論。示意圖／ingimage
有網友在路上看到一台摩托車後座的把手貼滿了停車繳費單，令她不禁疑惑，「為何不去繳費？」，吸引不少人熱烈討論。示意圖／ingimage

在台灣騎摩托車出門找停車格停車，回來牽車時會收到停車繳費單。一名網友在路上看到一台摩托車後座的把手貼滿了停車繳費單，令她不禁疑惑，「為何不去繳費？」，此文一出，吸引不少人回應及熱烈討論。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，他在路上看到一台摩托車後座把手被釘滿停車繳費單，也看到不少人都會釘一圈沒撕掉，於是想問問大家，「都貼滿了，還不去繳費，好想知道為什麼？」，引起千名網友按讚。

網友紛紛解答，「有種東西叫做自動繳費或者app繳費」、「自動信用卡扣款，我根本沒在看單子」、「因為繳費不用單子（直接超商或手機繳款就好了）+懶得拔」、「收集啊，反正綁定了自動扣繳」、「居然有人不知道可以自動扣款，而且還可以打折…」、「用別種方式繳了，而且貼著有一種功用，就是有可能看到有貼就不會再貼了，僥倖心理...」、「證明自己有乖乖停在停車格，沒有違規停車的證據」。

不過，有網友認為貼滿不撕掉，會影響美觀，「我也覺得很納悶他們的心態是？？？重點很丟臉」、「停車單可以直接手機付款很快的，不過這些紙不順手清一下真的很難看」、「根本就暴露自己行蹤」、「有些自動扣款，然後就無所謂的給他加上去，那種東西就很像青苔，你清了又會長出來，除非你之後都找到免費停車格就沒這問題，不過個人看了真的很不舒服...」。

有過來人建議，「改無紙化開單，就不會有單子了。我就是這樣，只看得到信用卡扣款，車上永遠乾乾淨淨。摩托車無紙化開單，每單還可以少5塊的樣子」、「其實綁定自動扣款可以順便申請免印紙本，這樣只會收到簡訊然後自動扣繳，我個人是這樣的」。

停車格 摩托車

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