又見台灣最美風景！貨架翻倒一群陌生人急幫撿拾 全家店長尋人請吃早餐

又見「台灣最美風景」！日前在板橋高鐵車站，超商送貨員不慎弄倒貨箱，商品倒了一地，瞬時間許多熱心的年輕人立即協助撿拾整理，暖心畫面被路過民眾拍下、分享，獲4.2萬人按讚，全家小編也貼出「尋人啟事」，請這群「好人」吃早餐。

一名網友在Threads分享一段影片寫道，日前在板橋高鐵車站，剛才碰見全家超商送貨員不慎弄倒貨運箱，貨品散落一地，當送貨員忙著整理時，一群熱心的年輕人蜂擁而上協助撿拾，畫面感動原PO，不禁讚嘆：「都是我們台灣的年輕人，台灣真棒～好想認識這幾個年輕人」，表示希望網友能幫將畫面傳出去，想請這群熱心青年吃飯。

貼文曝光，全家超商小編也留言，代板橋車站店店長貼出「台灣最美的風景是你？」尋人啟事，表示畫面中這群好心的路人們，只要在1月22日早上9點結帳時，說出通關密語「好人一生平安，店長請你吃早餐」，就能獲得免費早餐。

熱心助人的暖心畫面已獲得逾百萬人瀏覽，許多網友留言讚賞，「這就是台灣最美的風景啊」、「難怪有網友說在台灣做善事都是用搶的，大家真的都很善良啊！」、「台灣人就要這樣溫馨，不要分彼此，大家都是辛苦人，互相幫助才能讓社會和諧！」、「我愛台灣這麼美💗」。