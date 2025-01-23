沒公德心？超商前傘架插3杯飲料 真相曝光他直呼：好可愛

下雨時店家會放雨傘架讓客人放置雨傘，避免將店內地板弄濕。一名網友去超商時，看到雨傘架上放的不是傘而是3杯飲料，本以為是有人亂丟垃圾，發現真相後不禁直呼，「好可愛」，引起網友熱烈討論。

一名網友在Threads分享一張照片，照片中，超商前的雨傘架架放了3杯飲料，一開始他想著，「這些人怎麼亂丟垃圾」，後來發現是韓國遊客把雨傘架誤認成「飲料架」了，令他不禁爆笑直呼，「好可愛」。

網友紛紛表示，「好奇韓國的店沒有傘架嗎？」、「這要是台灣會被奇怪的人喝一口…」、「誤會因善意與尊重變得可愛了起來」、「也太好笑了～不過真的蠻像韓國的飲料架，仔細想想我好像在韓國真的沒看過長這樣的雨傘架耶？？都是一桶的，真是個美麗的誤會」、「重點是還很剛好，每一杯都放得下，好好笑」、「話說臺灣很少進店不能帶飲料的規定」、「但是呢～我學到的是飲料離開自己的視線後最好別喝了，所以我覺得這種放在外面的行為很有勇氣～」。

有內行人則表示，「其實應該是韓國基本上不能帶飲料進店逛，都會放一排飲料在門口，然後門口會有這種跟超商傘架很類似的杯架哈哈哈」、「韓國的店面外面都有飲料架，因為不能帶飲料進去店裡面，有可能因為這樣誤會了」、「因為…在韓國的傘桶基本不是長這樣，而飲料架則是97%像…」、「在韓國服裝店前面真的會有這種架子讓人放飲料，避免客人帶飲料進去弄髒衣服，沒放店員還會要你去放好才能繼續逛」。