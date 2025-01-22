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租屋空間小、搬家螢幕易被刮傷…他煩惱「該丟紙箱嗎？」 網教1招保護

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在外租屋，室內空間擁擠，但考慮到之後還會搬家，因此很煩惱該不該將家電大紙箱保留，引起網友討論。示意圖／ingimage
有網友在外租屋，室內空間擁擠，但考慮到之後還會搬家，因此很煩惱該不該將家電大紙箱保留，引起網友討論。示意圖／ingimage

不少租屋族搬家時會買紙箱來裝箱家當，一名網友在外租屋，室內空間擁擠，但考慮到之後還會搬家，因此很煩惱該不該將家電大紙箱保留，引起網友討論。

一名網友在Dcard「居家生活板」發文，他在外工作租屋，除濕機和電腦螢幕的紙箱都很大，相當占空間，但考慮到會陸續搬家想把紙箱先留著，因為搬家時螢幕容易割傷，「有次搬螢幕就是直接裸機在車上刮到，最好要有東西保護著」，但除濕機就比較沒差了。他也表示，目前住的房子較新，沒有蟑螂及潮溼問題，但空間偏擁擠，於是想問問，是否該把紙箱丟了。

不少網友建議原po，把紙箱丟了要搬家時再買，「大部分搬家公司都會有專門的紙箱（可能是免費租用或付費購買），如果住小套房，個人是選擇直接丟了，螢幕的部分，分享之前的經驗是搬家公司會用棉布蓋著螢幕再搬運，供參考」、「大部分紙箱丟掉保留塑膠袋或布袋，要搬家時再去附近商店買紙箱，也可請搬家公司護膜再搬。需要保留的紙箱我會拆開壓扁放在衣櫃後面，要用時再重黏」。

有網友分享經驗，「上一個租屋處也是搬家後留紙箱，結果被白蟻啃超噁心，現在搬家完就直接丟了，寧願下次搬家的時候花錢買箱子」。

租屋 紙箱

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