計程車上嘔吐賠多少錢？媒體人見「行情價」驚：可以買機票了

知名媒體人謝曜州日前在臉書粉專發文，透露乘客如果不小心在計程車上嘔吐，需要支付6千到1萬元的清潔費，直言「都可以買機票了」，引發網友熱議。有人表示，「不得不說，這很合理」，因為除了會導致司機無法繼續營業載客，嘔吐的味道也很難清理乾淨。

謝曜州發文驚呼「哇！嘔吐清潔費什麼時候漲到這樣？都可以買機票了」，坦承雖然自己從來沒有在計程車上嘔吐過，但是很久以前聽到的行情價格是1千到3千元，近期跟小黃司機聊天，才知道清潔費用已經漲價到6千至1萬元，「跟以前價碼差很多」。

謝曜州接著說，小黃司機有分析說清潔嘔吐物的成本真的很傷，「細算給我聽，他說光是清潔，賠1萬都不夠，遑論營業損失」。不過，司機也爆料說，有些同業會選擇把車子裡面的裝潢弄得很便宜，倘若弄髒了可以一次性丟掉，也說計程車司機要他把車內張貼的提醒標語拍下來，放上社群作宣傳，呼籲大家不要在車上亂吐，以免傷了荷包。

對此，不少網友回應，「合理啊！洗車+營業損失，而且有異味不可能只有一兩天，6000-10000客氣了，那麼多意見怎麼不請代駕，吐自己的車？」、「吐下去司機當天可以說不用營業了，大清至少耗掉一天，所以1萬真的是剛好付司機的薪水跟大清清潔費」、「就問哪個司機想收這六千？吐一次處理不好，一星期都有味道，還要不要載客了」、「連6000都嫌貴，一支酒就幾千了，真的沒那個本事就不要喝」。

此外，也有同業出面回應，「不得不說，這很合理，但要看吐哪裡，吐皮椅上會滲進椅子裡、安全帶扣裡，那個不是我們司機自己可以洗掉的」、「我們也是沒辦法，洗車場現在的行情價就是這樣，我們也只是轉手而已，大家都是糊口，我們也不願意遇到這種事」、「我是司機，醉客要攙扶沒人陪同不載，上車一定熱食袋準備好給你，你還吐車上收錢有什麼問題？」、「自己的車沒人想賺這種錢，吐在車上超臭的」。

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