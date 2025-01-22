德國妹子愛上台北！「4理由」勝過首爾：品質遠大於價格

會是什麼原因讓外國人愛上台北呢？一名來自德國的女子Jasmin分享，從南韓首爾搬來台北後，愛上台北的4個理由，坦言「打算住更長的時間」。

Jasmin日前接受《不要鬧工作室》訪問，她是名設計師、建築師，在首爾住了2年，去年8月第一次來台灣，接下來的半年內來台3次，直到最近才搬來台北。

Jasmin透露，愛上台北最主要原因是「咖啡」，因為台北咖啡能幫卡布奇諾做出完美奶泡，咖啡師都很專業，有很多不一樣的豆子、口味及不同的烘焙度，讓她感覺喝到的品質遠遠大於價格。

Jasmin說，跟德國比較，德國的咖啡價位較高，且不太容易在巷弄或社區裡找到咖啡廳，「我覺得在首爾喝到的咖啡不濃郁，有點太水」，因此身為一個重度咖啡使用者，台北對她來說是個很適合的地方。

不止咖啡，Jasmin表示台灣現在給出的數位游牧簽證，讓她可以待上六個月，跟首爾比較的話，條件較寬鬆；她發現台北很多人英文能力不錯，對她來說很方便，交朋友比較容易。

同時Jasmin也是個吃貨，台北的美食讓她很開心，以上理由就是她覺得台北很適合外國人來，「還有一個好處，若妳單身的話就來台北玩吧，在這裡約會更好玩，男生都非常紳士，不怕跟妳講英文，因為他們英文都不錯」。