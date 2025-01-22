警送「全家福照」當賀年禮？父收交通罰單傻眼：未禮讓女兒過馬路

行人在道路上屬於最弱勢族群，通行安全應予以保障和維護，道路交通管理處罰條例第44、48條及道安規則第103條，明文規定車輛行近行人穿越道或轉彎時均應暫停，禮讓行人優先通行。一位民眾在IG限時動態貼出一張由連江縣警察局寄給父親的交通違規通知單，笑稱這張不是罰單，而是「全家福4連拍」的系列照片，因為父親被科技執法抓到未禮讓的行人，正好是原po和姊姊，照片也因此在網路上被瘋傳。

罰單中顯示，該名一般自用車駕駛於去(2024)年12月28日在連江縣南竿鄉一處馬路上，明顯未禮讓3名行人過馬路。限動上的照片還標註：「我爸喜獲一張6000元未禮讓行人，然後行人是我跟我姊」。

擷圖被轉載到臉書社團「爆廢公社」後，引起網友熱烈討論，「越看越好笑」、「還有比這更慘的嗎」、「這老爸太狠了，連自家人要過馬路都不讓」、「這張全家福拍得沒很好，但很自然也很貴」。有人針對警察在過年前送來蛇年「上繳6000元賀禮」表示：「把過年紅包錢拿去幫老爸繳罰款」。

有網友認為，照片中的違規車輛與行人還有「超過3個枕木紋」的距離，不妨申訴看看。但也有人說，上次檢舉一個比這個枕木紋還短的違規距離，但員警說超過3根，檢舉不成功。

也有部分網友「歪樓」討論起連江縣究竟是哪裡，有人還以為是中國大陸的福建省，也有人誤以為是金門，都讓知曉正確答案的網友啼笑皆非：「怎麼自己割讓土地啦」、「馬祖啦，地理沒念好喔」、「台灣的啦」。