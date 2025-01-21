不是奶油球！買摩斯漢堡紅茶「免費加1物」 老饕曝食譜：比原味更好喝

摩斯漢堡擁有相當多品項，其中又以紅茶最受民眾青睞。摩斯漢堡也在社群平台分享，只要購買紅茶，就可以向店員提出「免費加檸檬片」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

摩斯漢堡官方在社群平台「Threads」分享小知識，指出只要在摩斯漢堡購買紅茶，就可以向店員提出免費添加檸檬片的要求，更加碼分享「大杯紅茶+2片檸檬、中杯紅茶+1片檸檬」，喝起來最剛好。

貼文一出後，多數網友都表示「現在才知道可以加檸檬」、「下次試試看」、「加檸檬片非常好喝」、「我都點紅茶少冰加2片檸檬片」、「必須加檸檬片」、「加3片最好喝」、「請刪文，不能讓更多人知道」、「每次買必加檸檬」、「我每次去店員都說檸檬片沒了」、「摩斯紅茶去冰無糖加檸檬片一生推」。

此外，也有內行網友分享摩斯漢堡餐點的吃法，指出「大杯紅茶會加2片檸檬，中杯加1片、奶球個人完美比例為中杯一顆，大杯兩顆、雞塊加胡椒鹽更好吃、法蘭克熱狗加黃芥末、漢堡原有配料原則上可免費調整」、「外帶熱紅茶可以要求直接拿紅茶包回家泡，就不怕紅茶冷掉」。