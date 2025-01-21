僅打錯1個字…他竟從新竹殺到宜蘭取貨 萬名網友笑翻：太扯

你也有網路購物的經驗嗎？一名網友分享，近日網購選擇超商取貨，沒想到選取超商分店時打錯1個字，竟讓他從新竹跑到宜蘭取貨。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期在網路購物，選擇超商取貨，本想在新竹火車站的7-11「南衫門市」取貨，沒想到因為他打錯1個字，意外讓商品被寄到宜蘭的「南山門市」，只能自認倒楣，下班從新竹開車3小時，到宜蘭把網購的商品帶回家，他也自嘲「以後絕對繼續寄錯店，這趟太值得了，沿路好風景」。

貼文一出後，吸引5.7萬網友按讚，表示「笑死，也跑太遠了吧」、「我上次是新莊寄錯寄到土城去，你這也太扯了」、「我這邊有一個不小心寄到清境的東西，一路上有免費風景，麻煩幫我拿一下」、「這間我熟，蜜月旅行去環島的時候，騎到這邊有進去休息一下」、「心態很好！有人會破口大罵，而有人會選擇享受小錯誤所帶來的美好」。

此外，也有不少網友好奇，究竟買了什麼商品，會甘願開3小時的車去宜蘭取貨，對此，原PO也回應「他是為了這雙巴黎世家坦克鞋去的」，就算是二手鞋，在網路上的售價也要近2萬元起跳，也有內行人驚呼「難怪願意跑這麼遠去取貨」。