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小孩搭公車哭鬧！媽警告「小心被趕下車」 司機冷回1句話全場沉默

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媽媽帶小孩搭公車，小孩卻哭鬧不已。示意圖，非文中當事人。 示意圖／ingimage
一名媽媽帶小孩搭公車，小孩卻哭鬧不已。示意圖，非文中當事人。 示意圖／ingimage

小孩情緒起伏不穩難掌控，不少家長常束手無策。一名網友在Threads上發布貼文分享一則故事，在公車上，一位母親拿小孩沒輒，於是說「再哭！司機叔叔就把你趕下車了喔」，沒想到司機聞言後冷回「別聽你媽亂講，我不會趕你下車，但我會趕你媽下車」。貼文引發不少網友共鳴：「為什麼老一輩的教育模式都喜歡把其他職業的人黑化」。

原PO表示近日坐公車時，旁邊有位小孩哭鬧不休，媽媽怎麼哄都沒用，最後氣得恐嚇小孩「會被司機趕下車」，沒想到司機馬上回頭表示不會這麼做，只會趕媽媽。原PO回憶「當下整台公車安靜了三秒」，而小孩也對著媽媽說「快聽話，不然妳真的會被丟下車」，印象深刻的畫面讓他不禁笑喊「怎麼這麼可愛」。

貼文曝光後不少人分享類似經驗，「真的不要亂牽扯」、「司機帥喔，我也討厭利用路人當壞人的父母」、「拿別人當教育工具的家長很讓人無語，這種話不僅對小孩沒幫助，還可能讓路人很尷尬」、「討厭利用路人的行為」。

也有不少人勸體諒母親的辛苦，「覺得那位媽媽很可憐，她真的是因為小孩哭鬧不休而累了才大罵，大家都覺得小孩可憐，誰來同情那位疲憊不堪的媽媽」、「可以說如果你無理取鬧真的會請你們下車，而不是打臉媽媽說，不要聽她亂講，小孩會更有恃無恐」、「這位媽媽好無辜欸，她有努力了啦，司機叔叔還是應該（說）要把小孩跟媽媽一起趕下去啦」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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