無視宣導！他批捷運背包亂象引辯解 網搖頭：被台灣治安寵壞

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聯合新聞網／ 綜合報導
搭捷運時常常能聽到廣播在宣導，希望乘客能將背包背至身前或改為手提，但似乎鮮少有人理會。聯合報系資料照片
搭捷運時常常能聽到廣播在宣導，希望乘客能將背包背至身前或改為手提，但似乎鮮少有人理會。聯合報系資料照片

捷運時常常能聽到廣播在宣導，希望乘客能將背包背至身前或改為手提，但似乎鮮少有人理會。近日有網友在PTT發文，表示自己發現人們之所以不願將後背包改為前背、側背或手提，是因為大家都要玩手機！

原PO表示，每次有兩個背後背包的人背對背站著時，都會把通道卡死，而且因為大家都玩手機玩到「入神」，沒人會察覺自己擋到了通道，害其他人一定要大喊「不好意思，借過一下」。

此外，原PO表示捷運上還有背超大背包的人以及「自認」包包不大的人，前者在捷運上橫衝直撞，「看到都要快閃」；後者則是在移動時一直不自覺地戳到旁邊的人。

原PO想知道大家在捷運上是否會將後背包往前背，他也好奇為什麼有人不願意改成前背或手拿。

許多網友表示自己會將背包往前背或拿下來，「上車就會拿下來提著，要回訊息就是放腳下」、「後背包背前面也可以滑手機啊，手靠著背包還比較不會痠」、「可以手拿絕對手拿，人多不拿真的白目」。

但也有背在後面的網友為自己辯解，「說真的如果背包很重、有筆電的時候，我是不會往前背的，因為筆電的關係也不會擺地上怕被踢到，背包設計的關係往前背人會很不舒服，需要用背來分散重量壓力」、「後背包就是很重，它的設計本來就是『後』背，不然幹嘛不叫前背包，叫廠商出前背包啊，誰要買啦？」、「後背包很重時非常不好放下和重背，尤其裡面還裝筆電」。

還有網友表示，那些人敢將包背在身後，是因為台灣的治安好，「台灣治安太好了，外國就不敢上車還背後面了」、「那是因為台灣治安太好了啊，如果是去治安比較糟的地方，這樣做東西絕對會被偷走」。

PTT 捷運 筆電

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