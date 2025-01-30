啥都要人幫！中年婦郵局辦事嗆「妳老了就知」 行員霸氣1句話讓她無言

一名郵局行員日前在threads分享自己幫一名婦人辦理業務，明明是對方自己該完成的操作，卻一直拒絕學習，要求行員幫東幫西，還直接情緒勒索「妳老了就知道！」，沒想到原PO一句話反擊，讓該名婦人瞬間啞口無言。

原PO表示，一開始她就已經先幫婦人在手機中建立Gmail帳號，並完成後面所有手續，隨後將密碼函交給婦人，詳細說明了如何登入和修改密碼。不料，婦人竟將密碼函和手機推回給行員，要求她幫忙操作。行員保持禮貌，回應道「您可以自己先試看看，不懂再問我」。然而，婦人不耐煩地回應：「就是不會才要妳用，妳老了就知道！」

這番話讓現年54歲的行員頓時有些不悅，並反擊：「什麼老了，我還大妳三歲！」婦人也被這樣的舉動嚇了一跳，隨後乖乖收起手機和密碼函，自己在旁邊操作，幾分鐘後便成功搞定。

行員強調，這種以「老了」為藉口要求他人代勞的行為，其實只是懶惰、不想思考的表現，難道長輩不是應該要比年輕人更了解事物、更有智慧嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「太帥氣了妳，真的不要倚老賣老，踢到鐵板了」、「老人：現在年輕人都不會主動去學；也是老人：幫我設定」、「如果以智慧型手機問世時間，大約是她30幾歲，這麼年輕居然不會Email？我覺得很扯」、「因為沒有利益，如果輸入密碼跟登入，現領2000，妳就會看他們飛速的輸入弄好等領錢，而且還會拍成影片傳到群組，告訴大家都來領」、「感覺大家中年轉業去做這種公務員或服務前台很不錯欸，完全可以壓制刁民奧客」。