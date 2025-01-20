換新鈔？郵局ATM驚見巨大蛇狂竄 網嚇翻：真的蛇年行大運

新的一年即將到來，家家戶戶也開始忙著準備過節，今天也是銀行開始發新鈔的第一天。不過有網友發現，在一台ATM上居然驚見一條巨蛇，影片曝光後也不少人開玩笑說「蛇年行大運」，但也有網友認為是有人故意抓來放的。

網友在臉書社團「爆廢公社」PO出一段近2分鐘的影片，在一台郵局的ATM上，有一條相當巨大的蛇正在操作面板上爬來爬去，畫面相當驚悚，最後這條蛇爬下了ATM，但也不知後續去向。原PO也開玩笑說「蛇年行大運」。

文章曝光後，網友也紛紛開玩笑留言，「蛇來運轉」、「蛇年發大財」、「你到底要不要領錢啦，不要佔位置」、「蛇來蛇去」、「牠領多少？」、「真的會發財」、「蛇也要來郵局領錢」。

但也有人認為這是人為的，「這應該是故意放上去的吧」、「這個一定是人抓來放的」、「應該是有人養的」。有內行的網友表示，這條蛇的品種應該是黑眉錦蛇，有著黑眼線、菱形斑、後半段直條紋，個性溫馴，屬於三級保育，不具毒性，由於經常闖入民宅吃老鼠，有著「最美家蛇」之稱。