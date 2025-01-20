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搭捷運上班…海歸男主管戶頭驚見9位數 西裝品牌價格嚇傻下屬

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友驚見富二代主管戶頭餘額，西裝價格讓他嚇傻。 示意圖／ingimage
一名網友驚見富二代主管戶頭餘額，西裝價格讓他嚇傻。 示意圖／ingimage

生活總不乏出現「體驗人生」的富二代，一名網友在Dcard透露，近日部門來了一位新主管是大家眼中的高富帥。起初以為對方就是精緻的中產階級，沒想到其實深藏不露，先是意外瞥見他戶頭的驚人數字，再來得知對方幾乎只穿價格破十萬的高級西裝，超狂實力讓他忍不住喊「原來真的有人工作是為了享受生活啊」。

在一間知名外商就職的原PO表示，年初部門來的主管是位有著海歸學經歷、長相斯文的富二代。上周聚會原PO墊了餐錢，主管轉帳確認時忘了按隱藏餘額，讓他不小心瞥見對方的戶頭竟然破億。原PO坦言「心裡久久不能自己，連睡覺前都在想說是不是看錯了」，為了查證特地向對方搭話，先是問了住處和通勤方式，再打趣問西裝是不是精品。然而主管表示自己是坐捷運上班，也否認西裝是精品品牌，他這才打消疑慮，認為是自己眼花。

沒想到後來隨手查證的結果，卻讓他跌破眼鏡。主管雖然透過捷運通勤，實際上住處應該是位於價格平均約七、八千萬的豪宅區；至於西裝，主管提到固定在一家西裝店消費，查詢店名才知道是一家「純手工訂做」的專門店，一套西裝大約都要十萬元以上。驚人的發現讓他忍不住吶喊：「原來我才是那個小丑」。

貼文曝光後引起網友熱烈回應，「成功其實是多元的，重點是自己能不能在現有條件下，找到屬於自己的幸福與價值」、「趕快當好朋友呀，以後一起去他公司上班」、「社畜羨慕不來的人生」、「這比不完，所以還是不要低落了，好好過好自己的人生比較實在」、「也許是你老闆的親戚或臥底」、「人生不是只有錢多才有價值，好好充實自己才能享受人生」。

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