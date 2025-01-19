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到北市網紅咖啡廳消費 她抬頭見「這1幕」嚇翻：灰塵隨時掉落

聯合新聞網／ 綜合報導
咖啡廳示意圖。圖／Ingimage
咖啡廳示意圖。圖／Ingimage

捷運中山站商圈是時下潮流年輕人聚集地，一旁的赤峰街也在近年成為熱門的藝文熱點，每到假日更吸引不少國外遊客前往。一名女網友表示，周末前往赤峰街某家網紅咖啡廳，整體裝潢走老屋路線，雖然很美，但卻在廁所發現電風扇累積了陳年灰塵，傻眼表示「老屋可以，老灰就別了吧」。

原PO在社群平台Threads發文指出，赤峰街上有一家特色老宅咖啡廳，內外裝潢都非常漂亮，進去消費卻發現「細節很嚇人」。原PO解釋，該店的廁所看上去不髒，但廁所上方的電風扇有一大片陳年積灰，多到看似隨時都有掉落的可能。原PO原本想說廁所就算了，但隨後也發現，廚房備餐區正上方的吊燈，「灰塵也是多到長毛的程度」，不禁感嘆「老屋可以，老灰就別了吧」。

貼文一出，有網友吐槽說，「如果他有賣提拉米蘇，粉都不用自己撒，電風扇打一下就好了」、「可以接受店內環境這樣的店家，製作食物過程有可能保持乾淨嗎」、「這樣才有復古的感覺」、「環境衛生真的可以看出店家對於自己的店的在乎程度有多深」。

有網友分享用餐經驗，「廁所是我記憶最深刻的，那水龍頭一大圈的黑色，那是漏水後的發霉耶」、「之前去過一次，覺得環境和食物超雷，屋頂漏水，滴到桌子有長期以來的水痕，還一直被滴到，跟店員反映卻沒理會我們，當天去的廁所超髒」、「這家印象深刻，我上次和朋友去吃甜點，他們在處理大量的洋蔥，但因為天冷門窗是關的，結果整間房子都是洋蔥，邊流淚邊吃蛋糕，後來我朋友反映，大家才講好開門窗通風，不然又冷風又都是洋蔥味」。

有網友感謝原PO勇於爆料，「之前在餐飲打滾一年多，店內清潔也是屬於工作的一環，營業時間當然不可能清潔，我們都會安排周清月清的項目，沒客人就是打掃，有時候還會特別公休做全面清潔，這個是店面管理的最基本，做餐飲不是出餐洗餐具就好了耶，賣吃的一定要乾淨，還好我之前待的餐廳都很重視這個部分，我就算休假也會自己來吃飯或是推薦朋友來吃」、「我覺得妳可以主動提醒店家，店員在營業時間內可能都分身乏術，需要另外安排時段或請人來整理」。

北市 咖啡廳 網紅

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