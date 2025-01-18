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還沒開放兌換新鈔…銀行一早現阿公阿嬤排隊潮！知情人士曝真相

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，明明還沒開放兌換新鈔，為何銀行門口一早就出現滿滿人潮？示意圖／聯合報系資料照片
一名網友分享，明明還沒開放兌換新鈔，為何銀行門口一早就出現滿滿人潮？示意圖／聯合報系資料照片

農曆春節即將到來，不少人都開始準備換新鈔，要拿來包紅包。對此，一名網友分享，明明還沒開放兌換新鈔，為何銀行門口一早就出現滿滿人潮？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，指出銀行明明還沒開門，但門口騎樓下卻早已擠滿一群阿公、阿嬤，排隊人潮甚至延伸到馬路上，讓她好奇發問「為何銀行還沒開就這麼多人？」。

貼文一出後，多數網友都表示「換新鈔啊」、「除了換鈔票還能做啥」、「這時間點不就換新鈔嗎？」、「大家都想早點換，然後就擠在一起了」、「換鈔票包紅包囉」、「每年年前的日常」、「每年此時的阿公阿嬤團又出動了」。

不過，有不少內行人曝光正解，指出「批購彩卷日，農曆年前還會有」、「新鈔20日才能換，這都是排刮刮樂的」、「要有牌照、現金才能排隊批發彩券，批到之後全部賣光能賺5萬，很多有牌的批到了就馬上轉手，二手的能賺2萬」、彩券經銷商在排隊買過年要賣的刮刮樂」。

事實上，新鈔兌換期間為1月20至24日，為期5天。在上述期間，民眾可前往373家指定兌鈔分行，以及中華郵政公司24家指定兌鈔郵局兌換新鈔。另外，59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

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