還沒開放兌換新鈔…銀行一早現阿公阿嬤排隊潮！知情人士曝真相

日本和牛以肉質香滑鮮嫩聞名，是許多人旅遊時必去燒肉店朝聖的好味道。不過一頓和牛燒烤所費不貲，精打細算的旅客改往當地超市購買價格實惠的生和牛肉片，在旅館用熱水與泡麵沖出一碗美味的「和牛泡麵」，旅遊達人小

2025-01-17 15:35