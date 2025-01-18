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駕駛「確認沒人」才轉彎…下秒慘噴6000元！過來人曝實用建議

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨，近期在大馬路準備右轉，等行人都通過也再次確認沒人才轉彎，沒想到卻發生1件事，讓他當場被罰6000元。示意圖／警方提供
一名網友抱怨，近期在大馬路準備右轉，等行人都通過也再次確認沒人才轉彎，沒想到卻發生1件事，讓他當場被罰6000元。示意圖／警方提供

立法院於2023年公布，汽機車若未禮讓行人，最高可罰6000元。對此，一名網友抱怨，近期在大馬路準備右轉，等行人都通過也再次確認沒人才轉彎，沒想到卻發生1件事，讓他當場被罰6000元。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「科技執法開罰了」為題，指出近期開車準備右轉時，在斑馬線前等行人都通過，也再次確認沒有人才轉彎，本來跟右邊的行人還有一段距離，正當他加速起步準備轉彎時，該名行人突然跑到車子前面，當下雖然急煞沒撞到對方，但前保險桿已經壓在斑馬線上，立刻就被科技執法拍下違規照片。

這名網友進一步說明，自己開車好幾年，從來沒被開過罰單，平常看到斑馬線一定會減速，做好隨時停讓的準備，自認是一名優良駕駛，沒想到第一張罰單就是6000元大禮包，還要請假去參加道路交通安全講習。

貼文一出後，多數網友都爆共鳴，紛紛表示「一堆站在人行道不走，車子要過了才要走上斑馬線，不然就是站在斑馬線聊天」、「我騎車要過斑馬線，只要看到有行人一定叫他先過，遇到超多人要讓我先過，過去就等著吃罰單」、「我遇過停下來等他過馬路，他不過，我一開他就走到斑馬線，結果我被後面檢舉」、「有些路人真的蠻討厭的」。

此外，也有不少網友分享實用建議，指出「不管行人還有多遠，我都會停到斑馬線上完全沒有任何人才會轉過去，寧可被後面車子按喇叭，也不要和荷包過不去」、「以後開車都是多確認幾次再走，第一次確認難免可能看走眼」、「建議可以去申訴看看，科技執法開單時都有前後10秒影片可供舉發人員確認是否舉發，申訴時說明行人突然跑出來，應該有機會撤單」。

人行道 科技執法 罰單 行人

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