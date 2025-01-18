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玻璃保鮮盒出現不明紋路！她急問「正常嗎」？內行人揭正解

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近日購買一個玻璃保鮮盒，平常只有放進電鍋煮飯、放冰箱、拿去微波，卻發現底部出現不明紋路，讓她急發問「這樣正常嗎？」。示意圖/Ingimage
一名網友分享，近日購買一個玻璃保鮮盒，平常只有放進電鍋煮飯、放冰箱、拿去微波，卻發現底部出現不明紋路，讓她急發問「這樣正常嗎？」。示意圖/Ingimage

不少人都有用玻璃保鮮盒裝飯菜的習慣，一名網友分享，近日購買一個玻璃保鮮盒，平常只有放進電鍋煮飯、放冰箱、拿去微波，卻發現底部出現不明紋路，讓她急發問「這樣正常嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「玻璃保鮮盒出現紋路？」為題，指出玻璃保鮮盒的包裝上，有註明可微波或放進電鍋和烤箱，平常都是把玻璃保鮮盒放進電鍋煮飯，放涼後再進冰箱，隔天中午拿出來微波，沒想到才過2周，就發現玻璃保鮮盒底部出現不明紋路，讓她好奇發問「這樣是正常的嗎？」。

貼文一出後，多數網友都給出解答，紛紛表示「我從大學租屋開始，也是用這個方式煮一人份的飯，到現在8年了保鮮盒也都還健在，應該是沒問題的」、「玻璃原本就有的吧，只是你買的時候沒特別注意而已，依玻璃的熔點來說，電鍋不可能到的，放心」、「我買來就有了，應該是玻璃塑形時有的」、「紋路正常的+1」、「蠻正常，我的也常看到，用幾年了也沒事，玻璃是怕溫差裂開啦，不要接觸鍋底，放冰箱前確定有放涼，應該就沒事」。

此外，也有內行人說明玻璃保鮮盒出現紋路的原因，指出「這種『波紋』通常是玻璃在製造或成型過程中，因為熱融或模具壓製所產生的流紋或冷卻痕跡」、「這只是製造時的紋路，不要撞到或劇烈溫差，不太會有問題」、「正常的，只要沒有撞到產生裂痕，進微波爐都沒事」。

冰箱 微波爐

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