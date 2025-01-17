快訊

死囚黃麟凱昨伏法 唯一女死囚「驚世媳婦」反應曝光

韓職／網傳李珠珢「來台時間點」這球隊急辦1證件被翻出

桌宴價位曝光！黃仁勳、魏哲家在「這」吃午餐 談話內容揭曉

聽新聞
0:00 / 0:00

遊日必吃自製「和牛泡麵」！達人曝選肉秘訣 網加碼推：這款麵最適合配

聯合新聞網／ 綜合報導
吃泡麵示意圖。圖／pakutaso
吃泡麵示意圖。圖／pakutaso

日本和牛以肉質香滑鮮嫩聞名，是許多人旅遊時必去燒肉店朝聖的好味道。不過一頓和牛燒烤所費不貲，精打細算的旅客改往當地超市購買價格實惠的生和牛肉片，在旅館用熱水與泡麵沖出一碗美味的「和牛泡麵」，旅遊達人小氣少年也在粉專提醒在超市挑選和牛的重要細節。

小氣少年16日在粉專分享製作和牛泡麵的眉角。他指出，想簡單用熱水將牛肉燙到微熟，要挑選薄片，例如寫有しゃぶ（涮涮鍋）、すき焼（壽喜燒）用的肉片，大小也不宜過大，2碗泡麵選約100克左右的即可。因為肉片太大，沖出的油和血水較多，不只會影響泡麵味道，湯的溫度也會被影響。

其次是泡麵，建議選擇口味重一點的，比較不會被和牛的血水影響味道。

小氣少年也貼出不同款肉片的照片分析，指出有些肉片較有厚度，適合煎或烤等料理，若住在有廚房的旅館可以考慮，較不適合與泡麵一起吃。若是買到太大片的肉片，也建議分割一下，再放進泡麵裡，或是直接沖熱水燙熟，搭配橘醋醬當涮牛肉來吃，也很美味。

看到小氣少年分享近來的人氣料理，不少人也留言分享美味秘訣，「先用杯子裝滾水涮一下牛肉，去掉血水後再丟進麵裡吃更清爽」、「要用炒麵」、「肉要用沖的，邊倒熱開水筷子邊夾肉翻面，用熱水沖完最後才泡，當然最好是吃炒麵」、「我是在超市買烏龍麵條+現成拉麵湯底來弄，煮好水直接在碗內燙牛肉」、「我覺得最困難的是要騰出肚子的空間來吃這碗麵，要吃的清單太多了啊，晚上回飯店肚子通常都是撐的」、「要提醒千萬不要用熱水壺跟茶杯煮牛肉，那些不是廚具啊，沾上油跟味道超難洗掉的」。

拉麵 日本和牛 泡麵 燒肉 超市

延伸閱讀

手遊狂課金！35K男課到吃泡麵過活又借錢 網推1招：花小錢玩很久

超市牛肉也能煎出軟嫩多汁 專家教事先多加1物「分解蛋白質」

限時4天！全家便利商店會員專屬優惠「指定Let’s Café、鮮乳、泡麵」最低買1送1起

林聰明沙鍋魚頭變泡麵！首發10萬碗搶購一空 業者：無心插柳意外爆紅

相關新聞

遊日必吃自製「和牛泡麵」！達人曝選肉秘訣 網加碼推：這款麵最適合配

日本和牛以肉質香滑鮮嫩聞名，是許多人旅遊時必去燒肉店朝聖的好味道。不過一頓和牛燒烤所費不貲，精打細算的旅客改往當地超市購買價格實惠的生和牛肉片，在旅館用熱水與泡麵沖出一碗美味的「和牛泡麵」，旅遊達人小

妹子在捷運站遇3南韓女傳教 禱告超激動嚇壞她：是邪教嗎？

相信不少人都有遇過被傳教的經驗，如果是正統的宗教還好，若是來路不明的宗教可能會讓人敬而遠之。有一名女網友發文透露，前幾天在台北市中山捷運站遇到三個南韓女生傳教，甚至還要原PO和朋友一起禱告，動作舉止相當詭異，讓她被嚇到想要去收驚。

小琉球版《灰姑娘》！他撿起地上單腳洞洞鞋 2年後與失主共結連理

現實版的《灰姑娘》真實上演！一名網友分享與朋友到小琉球玩時，在路上發現一隻單腳的「洞洞鞋」，他誤以為是同行友人遺落，便開玩笑說「以為是灰姑娘喔？」，沒想到失主騎車現身，邊放側柱邊說「灰姑娘是我！」...

暗黑料理？他驚同事牛奶不加麥片 改放一零食成「低配麻奶鍋」

一名網友在「全家便利商店/7-11超商新品&好物分享區」臉書社團中，曝光一道「暗黑料理」...

她撕開打折紅標見原價氣笑 網曝知名日系衣款折扣品「愈賣愈貴」真相

原po發出一則在購買一家衣服品牌的商品後，原本看到貼紅標打折很開心，一回到家後好奇撕開標籤，發現原價竟與售出的折扣價相同，讓人覺得「花錢瞬間都不快樂了」，原po並在影片中發文詢問商家：「良心在哪？好氣又好笑」。

快被搞瘋...他怨和室友出國「3行為」超煩人：不如待在家

和朋友出國時，應注意自身的行為是否會造成他人的困擾。一名男網友發文，分享和室友出國讓他崩潰的「3行為」，他的耐心都被室友磨光，並直言：「早知道就在家休息了，搞不好還比較開心」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。