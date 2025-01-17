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妹子在捷運站遇3南韓女傳教 禱告超激動嚇壞她：是邪教嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
捷運中山站。聯合報系資料照片／記者郭頤攝影
捷運中山站。聯合報系資料照片／記者郭頤攝影

相信不少人都有遇過被傳教的經驗，如果是正統的宗教還好，若是來路不明的宗教可能會讓人敬而遠之。有一名女網友發文透露，前幾天在台北市中山捷運站遇到三個南韓女生傳教，甚至還要原PO和朋友一起禱告，動作舉止相當詭異，讓她被嚇到想要去收驚。

原PO在Dcard發文表示，前幾天在中山捷運站和朋友在路邊坐著聊天，有三個南韓女生走過去跟她們搭訕，一開始以為對方只是需要幫忙，後來才知道是要傳教。這三名女生邀請原PO和友人一起禱告，獲同意後便手牽手圍成一個圓圈，原PO說禱告的時候，這三人突然變得很激動，感覺說著不一樣的內容，但重複一樣的句子，朋友還說自己的手被握得越來越用力，詭異的行徑嚇壞她們。

事後這三名女生給了明信片，上面有備註LINE和IG，但是原PO查詢發現不是被鎖帳號，不然就是找不到，連Google也查不到這個教會，讓她非常疑惑地說「這個是正常的教會嗎？」原PO心有餘悸地說以往接觸過的禱告是非常平靜、祥和的，沒有像這次這麼毛骨悚然，兩人被嚇得想要去收驚。

貼文引起眾人熱議，「韓國邪教真的太可怕，雖然宗教自由，但這種的真的…」、「很多韓劇都有邪教橋段，我以為都因為劇情需要而誇大，原來真的有」、「帳號無法參考，那幹嘛還要寫，行銷手法待加強」、「韓國著名的邪教攝理教跟母親上帝教，在台灣也很猖獗」、「邪教都說自己是基督教才能傳教，這就是韓國邪教，直接拒絕走人就好」。

還有網友也有類似經驗，「最近是韓國邪教組團來台嗎？前陣子在台中火車站也遇到，問我說知不知道母親上帝教，要不是不會韓文，我想跟他們說『知道啊，你們是邪教』」、「不是正常教會耶，我之前碰到一直跟我要賴，我問他們教會在哪都不説，連個地址都沒有」、「我之前在北車也有遇到類似的，一樣是兩個韓國女生（口音和她們的對話）和我宣傳某種宗教，不過她們是以家庭切入」。

不過也有人有不同看法，「聽不懂的話可能是方言禱告，不一定都是邪教」、「感覺她們不是邪教，她們確實是基督教，剛剛去查看是韓國的比較像是家庭式教會，所以妳也不要多想，不想要的話可以禮貌性拒絕」。

南韓 捷運 邪教

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