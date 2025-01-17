小琉球版《灰姑娘》！他撿起地上單腳洞洞鞋 2年後與失主共結連理

現實版的《灰姑娘》真實上演！一名網友分享與朋友到小琉球玩時，在路上發現一隻單腳的「洞洞鞋」，他誤以為是同行友人遺落，便開玩笑說「以為是灰姑娘喔？」，沒想到失主騎車現身，邊放側柱邊說「灰姑娘是我！」，更巧的是，兩人在朋友起鬨下交換聯絡方式，還成為情侶，如今準備結婚，讓他羞喊「這不是普通的鞋，是月老鞋」。

該名網友在Dcard分享，他回憶起當年與朋友到小琉球旅遊，晚餐時間與朋友分頭用餐，吃飽後走在回民宿的路上時，看到一隻白色洞洞鞋，由於外型與同行友人的鞋相似，便拍照傳到群組，開玩笑說「她以為她是灰姑娘喔」。怎料，一輛機車騎來停在旁邊，原來是女失主現身，讓場面瞬間尷尬，前後花不到2分鐘，女失主拿回鞋子後就迅速離去。

更巧的是，隔天中午他們又再次巧遇，朋友得知鞋主單身後，紛紛起鬨兩人交換聯絡方式。原po透露，事後發現兩人不僅住在同個城市，連區域都相同，越聊越投緣，逐漸展開戀情。如今兩人交往兩年，甚至開始規劃婚禮，讓原po感嘆，「沒想到這隻洞洞鞋成了這段緣份的起點，真的不是普通的洞洞鞋，是月老鞋！」

文章曝光，網友們紛紛獻上祝福，「果然緣分來了，真的擋都擋不住啊」、「這場洞洞鞋之戀會不會是預謀犯案？其實是故意掉一隻鞋，然後埋伏在旁邊？」、「真的是緣分啦！超可愛的相遇耶」。不過也有人懷疑文章的真實性，認為可能是創作文，「本來覺得挺浪漫還收藏文章，看完留言原來是編的」、「這款鞋兩年前還沒出吧」。