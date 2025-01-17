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暗黑料理？他驚同事牛奶不加麥片 改放一零食成「低配麻奶鍋」

聯合新聞網／ 綜合報導
牛奶加上麥片是常見吃法。 示意圖／ingimage
牛奶加上麥片是常見吃法。 示意圖／ingimage

一名網友在「全家便利商店/7-11超商新品&好物分享區」臉書社團中，曝光一道「暗黑料理」，他表示牛奶中加上科學麵後意外美味，讓他默默吃完了。

原po表示，當下看到這碗食物，以為同事在吃牛奶麥片，後來才驚覺，同事的牛奶裡加的竟是科學麵，讓他覺得相當不可置信，想說這是什麼黑暗料理。沒想到在同事建議下將牛奶加熱，再添加辣粉後親自品嚐，發現牛奶和科學麵搭在一起的味道，很像在吃低配版的麻奶鍋(麻辣鍋佐以牛奶的湯底)，完全不違和，讓他默默地就吃完一整碗。

有網友見文後表示「熱的吃還真的有點像麻奶鍋，記得牛奶不要加太多，不然味道會有點淡」，不少網友還推薦幾款新式吃法，「玉米濃湯配辣味科學麵也不錯」、「冰淇淋配科學麵也很好吃」。

另有網友認真詢問，牛奶加上科學麵後，是要將科學麵泡軟後再吃嗎？原po則回覆「覺得脆脆的比較好吃」，但也有人認為：「跟麻辣鍋裡的油條一樣，看喜好」。

料理 泡麵 牛奶

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