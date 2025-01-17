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她撕開打折紅標見原價氣笑 網曝知名日系衣款折扣品「愈賣愈貴」真相
每逢商品折扣季，不少民眾會趁著打折的機會下手購買，但近日網友卻在Threads上反映，發現被貼上折扣價格標籤賣出的商品，回家後好奇撕開標籤，竟發現商品原本的價格，即是賣出的「折扣價」，讓人頓時間都感覺到「花錢都不快樂了」；其他網友見文還曝光一家知名日系衣款，在售出的價格標籤後，原本的價格竟還少了售出價格將近200元之多，讓消費者怒氣難消。
原po發出一則在購買一家衣服品牌的商品後，原本看到貼紅標打折很開心，一回到家後好奇撕開標籤，發現原價竟與售出的折扣價相同，讓人覺得「花錢瞬間都不快樂了」，原po並在影片中發文詢問商家：「良心在哪？好氣又好笑」。
但有網友提醒原po，該品牌的紅標價標籤的衣服，是一次購買3件才有折扣，難道店員忘了提醒原po，才發生這樣的誤會。對此，原po也親回表示：「我忘記了，是很久前買的，但也沒有聽店員說」。
該文一出後，意外釣出更多網友也有類似的經驗，直指商品價格標籤的背後，似乎隱藏著折扣品的真相。一名網友點名一家知名日系衣款，在售出價格為790元，但用手機的手電筒一照，發現原價為599元，令他直呼，沒有什麼比該品牌的折扣品更讓人生氣了。
但也有曾為該款衣著品牌的前員工表示，這樣的結果可能只是紅標貼錯，也有人建議消費者，在購買商品前，可先上官網先查詢價格後，再行購買，比較不會受騙。
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