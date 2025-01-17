快被搞瘋...他怨和室友出國「3行為」超煩人：不如待在家

和朋友出國時，應注意自身的行為是否會造成他人的困擾。一名男網友發文，分享和室友出國讓他崩潰的「3行為」，他的耐心都被室友磨光，並直言：「早知道就在家休息了，搞不好還比較開心」。

一名男網友在Dcard發文，表示和室友出國旅遊的3天，他的耐心已經快被室友各種奇怪的行為磨光了，雖然也質疑是否是自己小題大作，但還是列舉出室友以下讓他超崩潰的「3行為」：

借錢不記帳

室友跟原PO借錢從不記帳，他出國只換2千台幣，抽獎一下就花完了，其餘需要現金支付的部分都是原PO付錢，每次都是原PO提醒，他才願意把借錢的金額寫在記事本裡，而且一定要提醒才會記下金額。

公共場合播音樂

原PO表示室友喜歡在公共場合播放抖音影片，音量非常大聲，好幾次提醒過他一下就忘了，明明他有帶耳機卻不用，總是打擾到其他人休息；並且因自己網卡無法使用，跟原PO借網卡卻從來不主動買另一張；晚上跟女友講電話也很大聲，讓原PO無法接受。

忘東忘西

原PO透露，室友從出國以來已經丟了三樣東西，到餐廳把隨身物品撒在椅子上也不整理，時常為了找東西花很多時間，讓原PO直言：「還以為這次是跟幼稚園的姪子出來玩」。

此文一出，不少網友建議「獨旅」，「獨旅才是上上策」、「明天直接說獨旅啊，你不敢準備繼續雷到回國」、「你直接放手自己走，比看到任何更雷旅伴故事都還有用」、「叫他自己獨立走行程，你說你想自己玩，不想再跟他一起，直接講因為你想要自由」、「是我的話，會直接提議之後行程各走各的，頂多就回旅館休息時辛苦一點，但是白天至少是自由舒心的」。

也有網友針對借錢、網卡問題提出其他建議，「你說不再借錢他了，就說卡有限額你自己不夠用，因為他一定會故意不還錢，要繼續借要有錢拿不回來的打算」、「你說不分享網路了，你不欠他，叫他自己買一張 你晚上就睡好覺了，是我會自己再花錢買住宿自己住最開心」、「網路的部分可以直接說不能開熱點流量不夠手機會當機，自己也要找資料之類的」。