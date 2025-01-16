華航董事長謝世謙猝逝 資深空姐曝：這一福利改免費 救了很多同仁

華航董事長謝世謙今(16)日上午在家中驚傳心肌梗塞猝逝，享壽73歲。消息傳出後，不少華航員工在Threads上發文表示感到難過不捨，認為董事長謝世謙在2019年臨危任命後，為華航注入不少德政，其中以將員工體檢項目增加，並將腸胃鏡檢查改成免費項目，此舉救了很多同仁。

在華航任職18年的林姓空服員日前在Threads針對近期華航的高年終作出回應，表示幸福企業指的不只是高額的年終獎金，更是平日裡就很善待員工的公司。她說，華航在歷經罷工事件後，推出很多關懷員工的措施，包括怕員工的壓力太大，透過各種問卷滿意度調查寶貝著員工，在員工生日時，還會得到經理親自送上的親筆書卡片和小禮物，節慶裡的應景食物更是基本款，包括端午發粽子、冬至發湯圓、臘八發臘八粥。

林姓空服員說，在疫情期間，儘管一天可能都遇不到一位客人，但公司仍未強迫員工放無薪假，而是可以自由安排。此外，大家還可以邊安心上班領薪水，邊過著各種斜槓人生，包括進修第三外語、考證照、看盤，公司還開設各種有用或有趣的進修課程，例如旅遊達人課程，在18年的親身體驗下來，發現公司漸漸守舊老派，演變到現在充滿新意和年輕朝氣。

她說，在共體時艱的那幾年，年終獎金只得到可訂位機票點數2點，體檢也改成兩年一次、制服不換補；但近年公司大賺，連體檢項目都增加了，其中腸胃鏡更是改成免費項目，「救了很多同仁」，讓她覺得跟公司同甘苦、共患難這些年，一路走來覺得很幸運，隨後在留言區表示：「如果有來世，我會選華航」。

網友紛紛在底下留言表示：「身為華航的一員，我真的感到幸福又驕傲」、「員工是公司最大的資產…華航真的做到了！」、「花花真的走出以前那種官僚味很重的觀感了」。不少有家庭的華航員工還表示：「小花家庭可以晚上六點接孩子，學校課後班，安穩的過家庭生活」、「真的…BOT和修護工廠交通車都1630準時發車載大家回家對嗎？」。

一名華航機師更透露，除了健檢項目增加，及願意改善工作環境，謝世謙近期在外站，除了罷工事件後增加的外站津貼後，也在談旅館新合約時恢復了早餐，充分體貼華航員工在工作上會遇到的細節，令人感佩。