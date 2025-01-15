快訊

證嚴上人嫌佛陀問病圖壁畫太貴？ 李健儀打臉抄襲仔：慈濟師姐都被騙

「昨罷免、明喝咖啡」 朱立倫：兩手策略看清民進黨嘴臉

獨／黃仁勳來台首站將拜會台積電 2大AI巨頭會面聚焦這點

又一家撐不住！台南34年老牌「興南旅行社」初四熄燈 顧客傷心道別

聯合新聞網／ 綜合報導
台南老字號興南旅行社驚傳於大年初四熄燈。圖擷自Google Map
台南老字號興南旅行社驚傳於大年初四熄燈。圖擷自Google Map

在國內旅遊市場深耕34年的台南興南旅行社突然宣布熄燈，將於2月1日（初四）正式結束營業，消息一出令大票網友難以置信，許多人紛紛至臉書粉專留言表達不捨，並感嘆真的很可惜。

興南旅行社在臉書粉專貼文中寫道，「由衷感謝多年來大家支持與愛護，天下無不散的宴席，感恩舊雨新知34年來的相挺。將於114年2月1日熄燈告別。珍重感謝各位！」

興南旅行社位在台南市南區西門路，設立於1911年03月28日，主要擅長的業務包括國內外旅遊、行程規畫、護照代辦、周休假期旅遊服務，也有周周出團的國旅一日遊行程。

該公司網站近日還刊登了過年的出團行程，包括1月30日至2月1日的宜蘭行程，前往最美瀑布步道、三星蔥油餅DIY、馬告神木園三日(初二出發)，1月29日至31日(初一~初三)也有與巨木有約、司馬庫斯＋鎮西堡三日，另也有烘爐地祈福、內洞森林遊樂區、天元宮賞櫻三日，出發日期為1月29日至31日(初一出發)。

對於突如其來宣布歇業的消息，不少老客人至興南旅行社臉書留言，「謝謝你們，帶我家去台灣各個地方，留下滿滿的回憶」、「好可惜⋯我18歲時第一次去小琉球，就是興南帶的」、「太傷心了！ 感謝你們的服務」、「很喜歡你們的一日遊，去爬山的那一種，睡醒就可以爬山，真的好舒服」、「好可惜，我女兒從小就跟興南的團出去玩」、「跟女兒一起去九族賞櫻就是參加興南的團」。

相關新聞

又一家撐不住！台南34年老牌「興南旅行社」初四熄燈 顧客傷心道別

在國內旅遊市場深耕34年的台南興南旅行社突然宣布熄燈，將於2月1日（初四）正式結束營業，消息一出令大票網友難以置信，許多人紛紛…

南機場夜市因《夜市王》爆紅…在地不解喊過譽 一票人點出關鍵問題

台灣最新熱播的美食綜藝節目「夜市王」一開播就掀起熱烈討論，不僅票選出全台熱門夜市，更吸引大批粉絲前往各夜市朝聖。先前有網友抱怨北市中正區的「南機場夜市」，經報導後人潮不僅癱瘓了當地交通，想吃美食也得等上好幾個鐘頭，卻也有網友發文認為「根本過譽了」。

「黑玫瑰」精緻花束被扔公園內！網查完花語：壓力山大誰敢收

一名網友PO出一張疑似是21朵黑玫塊精緻花束被棄置在公園路旁的照片，直呼看到花束後似乎就看到「心痛的感覺」。其他網友則點出可能破局的原因，認為黑玫塊的花語其實會給收受者帶來具大壓力，若送花者過猶不及，可能結果會適得其反。

鼎泰豐「青菜界祖母綠」一盤420元！全聯一包55元 網釋疑：挑法不同

有網友近日在Threads討論一道鼎泰豐的綠色青菜，表示炒豆苗目前是鼎泰豐綠色蔬菜中最貴的品項，覺得好吃，堪稱是「青菜界中的祖母綠」，但卻有網友發現，若在全聯超市購買豆苗，一包則只需55元，與鼎泰豐訂價的420元足足貴了將近8倍的價差。

偷喝飲料被抓包！老師「威脅」請客他傻傻照做 一票人也被罰：記到現在

相信不少學生都有上課時偷吃東西的經歷。近日有網友發文，表示自己國中時在課上喝飲料被老師抓到，老師要求他請全班喝飲料，而他當時居然乖乖照做。

「有看到我的披薩嗎？」 媽媽1舉動讓他驚喊救命：會被笑死

有時候家人之間可能會有小烏龍，讓人誤會彼此的意思，惹出不少笑話。日前有位網友買了一款英國披薩造型娃娃，且包裝盒完整，像是真的披薩，但他一直找不到他的娃娃，於是問媽媽「妳有看見我的披薩嗎？」媽媽回應「我幫你冰冰箱了」，讓他十分尷尬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。