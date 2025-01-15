又一家撐不住！台南34年老牌「興南旅行社」初四熄燈 顧客傷心道別

在國內旅遊市場深耕34年的台南興南旅行社突然宣布熄燈，將於2月1日（初四）正式結束營業，消息一出令大票網友難以置信，許多人紛紛至臉書粉專留言表達不捨，並感嘆真的很可惜。

興南旅行社在臉書粉專貼文中寫道，「由衷感謝多年來大家支持與愛護，天下無不散的宴席，感恩舊雨新知34年來的相挺。將於114年2月1日熄燈告別。珍重感謝各位！」

興南旅行社位在台南市南區西門路，設立於1911年03月28日，主要擅長的業務包括國內外旅遊、行程規畫、護照代辦、周休假期旅遊服務，也有周周出團的國旅一日遊行程。

該公司網站近日還刊登了過年的出團行程，包括1月30日至2月1日的宜蘭行程，前往最美瀑布步道、三星蔥油餅DIY、馬告神木園三日(初二出發)，1月29日至31日(初一~初三)也有與巨木有約、司馬庫斯＋鎮西堡三日，另也有烘爐地祈福、內洞森林遊樂區、天元宮賞櫻三日，出發日期為1月29日至31日(初一出發)。

對於突如其來宣布歇業的消息，不少老客人至興南旅行社臉書留言，「謝謝你們，帶我家去台灣各個地方，留下滿滿的回憶」、「好可惜⋯我18歲時第一次去小琉球，就是興南帶的」、「太傷心了！ 感謝你們的服務」、「很喜歡你們的一日遊，去爬山的那一種，睡醒就可以爬山，真的好舒服」、「好可惜，我女兒從小就跟興南的團出去玩」、「跟女兒一起去九族賞櫻就是參加興南的團」。