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南機場夜市因《夜市王》爆紅…在地不解喊過譽 一票人點出關鍵問題

聯合新聞網／ 綜合報導
夜市示意圖。 聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
夜市示意圖。 聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

台灣最新熱播的美食綜藝節目「夜市王」一開播就掀起熱烈討論，不僅票選出全台熱門夜市，更吸引大批粉絲前往各夜市朝聖。先前有網友抱怨北市中正區的「南機場夜市」，經報導後人潮不僅癱瘓了當地交通，想吃美食也得等上好幾個鐘頭，卻也有網友發文認為「根本過譽了」。

一名女網友在PTT以「不覺得南機場夜市根本過譽了嗎」為題發文，指出該地明明就是個當地小夜市，「說穿了就是青年公園一帶，當地人的灶腳而已，也沒什麼特別好吃的東西，一堆出名反而雷的，賣得都是族群回憶」。沒想到南機場夜市一經節目報導，「好像變成夜市界至尊，真的很奇怪」，也吐槽說「不過紅起來當地人買不到吃的，再來怪節目好了」。

對此，有在地人出來回應，「早上的攤販才是好吃雲集」、「咖哩飯很爽，烤肉米線、越南河粉都好吃」、「我老家在旁邊，20幾年前小學生就開始吃南機場，我很肯定的說過譽」、「南機場夜市歴史太久了，眷村味很濃厚，是在地的美味廚房」、「本來就當地人在吃的，不知為何幾年前突然人潮爆滿，在地人覺得困擾啊，而且我也覺得沒什麼特別好吃的」。

不過，有人點出南機場夜市最大的問題關鍵在於環境髒亂，「那個用餐環境真的無法」、「超髒，去過一次嚇爛」、「只去過一次，覺得環境可怕」、「環境很噁」、「蟑螂夜市，嘔嘔嘔嘔」。

南機場夜市 夜市王

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