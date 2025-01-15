鼎泰豐「青菜界祖母綠」一盤420元！全聯一包55元 網釋疑：挑法不同

鼎泰豐從台灣起家，發展出跨國連鎖餐廳形式頗負盛名，有網友近日在Threads討論一道鼎泰豐的綠色青菜，表示炒豆苗目前是鼎泰豐綠色蔬菜中最貴的品項，覺得好吃，堪稱是「青菜界中的祖母綠」，但有網友發現，若在全聯超市購買豆苗，一包只需55元，與鼎泰豐訂價的420元足足貴了將近8倍的價差。

原po表示，最近很愛鼎泰豐的炒豆苗，吃了好多次才發現，它是鼎泰豐最貴的青菜，難怪好吃；也笑稱自己果然都會挑到最貴的，一直以為菠菜腐竹是最貴的，原來他低估豆苗了，並認為：「一直以為豆苗是很稀鬆平常的存在，原來是青菜界中的祖母綠」。

根據鼎泰豐的菜單顯示，綠色蔬菜中，高麗菜、A菜和菠菜訂價為230元，菠菜腐竹訂價310元，清炒豆苗一盤則訂價420元，是目前鼎泰豐綠色蔬菜中最貴的品項。

網友對此則解釋，鼎泰豐有一批專門挑菜、洗菜的人，若用鼎泰豐挑選豆苗的標準，市面上一包豆苗，大概只有20％能用，如果有機會嚐到「豆胚」就更上一層樓了。

不只清炒豆苗，還有網友討論起鼎泰豐的蝦仁豆苗，一盤訂價為620元，比起清炒豆苗又貴了200元，讓人直呼真的有貴，網友更發現：「在全聯看到豆苗一包55元，立刻買兩包回家攤平！豆苗只要新鮮清炒都很好吃」，也有人察覺到豆苗真的很搶手，有時候才到傍晚就售罄了，很難買到，「豆苗本身也是看季節，然後很難買的菜」。