偷喝飲料被抓包！老師「威脅」請客他傻傻照做 一票人也被罰：記到現在
相信不少學生都有上課時偷吃東西的經歷。近日有網友發文，表示自己國中時在課上喝飲料被老師抓到，老師要求他請全班喝飲料，而他當時居然乖乖照做。
原PO在Dcard發文，表示自己國中時有一次在國文課上偷喝福利社買的飲料，結果被老師抓到。老師要求他請全班同學喝飲料，他也沒拒絕，並真的在隔天花了600元的「鉅款」幫全部同學都買了一樣的飲料。
後來班上有一小部分人私下把錢給原PO，還告訴原PO其實不用真的請客。原PO現在回想起來也覺得不合理，要是飲料被沒收或是記警告跟小過他都沒話說，但600元對當時的他來說真的很多。
有許多網友表示自己也有相同經歷，「我以前也遇過一樣的事情，我回家開始跟我爸媽告狀說老師要拿我的錢請班上的大家，我爸媽還以為我被老師霸凌氣到去找校長」、「國中的時候上課嘴巴含了一顆嗨啾，被要求請全班一人一條嗨啾，老師也要。那時候國中生一時生不出來這些錢，還被老師催促跟寫黑板公開處刑，後來拿到一週飯錢還是心疼地乖乖買了全班份量的嗨啾，那筆錢對當時的我來說很多，那週都超餓的。這件事記到現在」。
但也有網友表示那些話都沒人當真，「之前很多老師都會用這句來威脅欸，但好像從來沒有人真正請過」、「以前國中的老師也叫同學請全班飲料過，但好像是開玩笑，老師講講而已，同學也沒當真」、「我以為老師講這句都是開玩笑的耶，不會真的有老師這樣強迫學生吧？600對學生來說很多餒」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言