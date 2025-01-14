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「有看到我的披薩嗎？」 媽媽1舉動讓他驚喊救命：會被笑死

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友買了披薩娃娃，結果媽媽看包裝盒以為是真的披薩，就幫忙冰進冰箱。美聯社
一名網友買了披薩娃娃，結果媽媽看包裝盒以為是真的披薩，就幫忙冰進冰箱。美聯社

有時候家人之間可能會有小烏龍，讓人誤會彼此的意思，惹出不少笑話。日前有位網友買了一款英國披薩造型娃娃，且包裝盒完整，像是真的披薩，但他一直找不到他的娃娃，於是問媽媽「妳有看見我的披薩嗎？」媽媽回應「我幫你冰冰箱了」，讓他十分尷尬。

一名網友在Threads發文表示，他問媽媽「妳有看見我的披薩嗎？」媽媽回應「我給你放冰箱了！」讓他驚訝喊「救命，我突然想起來還是會被笑死」，只見他PO出披薩照，是一隻放在藍色披薩盒，還有披薩包裝紙的「Jellycat披薩娃娃」，文章曝光後，馬上吸引2.5萬的讚。

對此，有網友表示「這個娃娃是國外很紅的那個食物娃娃店，店家還會表演包裝過程的！」、「披薩表示：媽媽昨天我好冷….好冷啊！」、「我喜歡的團體之前出了一張專輯叫做『butter』，一個外國粉絲回家找不到她的專輯，問了之後才發現阿公以為是真的奶油，幫忙放到冰箱了」、「我之前也把男友從喜宴帶回的沐浴乳放在冰箱，因為外型是一瓶可樂，隔天早上他打開冰箱，要來弄早餐的時候，整個笑死」、「想到我之前還有朋友問我Jellycat鬆餅好吃嗎？結果那是一個娃娃啦」。

近期社群上很流行英國玩偶品牌Jellycat，《女子漾》曾報導過Jellycat的超萌魅力，此品牌在1999年英國創立，以獨特又有巧思的設計，還有非常柔軟的材質，讓全球為之瘋狂，而且現在Jellycat成為時尚配件，許多吊飾還成為明星網紅的必備款式。

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