說了不要加起司粉！餐點頻出錯要求重做遭甩態 她傻眼：很過分嗎

每個人的飲食習慣不同，多數餐廳會接受客人在菜單上的客製註記。一名女網友在Dcard發文抱怨，在早餐店點義大利麵已經註記不要加起司粉，沒想到店家沒注意，反映後對方僅去除部分起司粉又在端上，請求「重做」卻遭店家甩態，餐點被刻意煮爛，搞得好心情全無。她強調不認為自己的要求很過分，畢竟每個人都有自己不接受的辛香料，無辜喊「要求店家重做會很過分嗎？」

原PO表示自己非常排斥起司，原本一早心情不錯，自然醒後到喜歡的早餐店計畫悠閒用餐，點義大利麵時說了「不要起司粉」，並點了其他東西後就坐下追劇等早餐。約十分鐘後灑滿起司粉的義大利麵送上，一見到餐點她臉瞬間垮下來，並向店員要求重做。

店家道歉後拿去後廚，不久又端回來，義大利麵上都還是有少許的起司粉，敷衍的態度讓她非常傻眼。原PO反映是要「重做」，店員卻回覆食材上漲這樣很浪費，並詢問可不可以多付一半的錢再重做，被原PO拒絕後餐點再度送上，刻意被煮爛、燒焦的義大利麵讓她興致全無，直接不吃了。

貼文曝光後網友紛紛回覆，「如果碰到是真的會過敏的人，誰知道會出什麼事？他們第一次拿回去只是撥掉而已吧」、「我沒有覺得很過分啦，就跟我對某些食材過敏一樣，不能就不能」、「如果是嚴重食物過敏是會出人命的耶，又不是沒有事先告知」、「我的話會直接請他退錢，餐點我不要」、「既然已經接了，就該把餐點做好，而不是做錯了還在那硬拗」。