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他赴好市多採買遇搭訕「能排後面一起結帳？」 網點破：只想蹭會員

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多物美價廉，是許多民眾假日採買的最佳選擇。聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影
好市多物美價廉，是許多民眾假日採買的最佳選擇。聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影

好市多的商品物美價廉，是許多民眾日常補貨的地方，不過，獨特的會員購買制也擋下不少愛貪小便宜的人。近日，有網友被陌生人詢問能否一起排隊，結完帳之後，對方卻不停和店員比手畫腳，讓他感到很困惑。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」中發文，表示自己某天到好市多購物，到收銀台時，一名男子上前詢問能否排在他身後，而他只是禮貌微笑，結完帳後便直接離開，不料回頭卻看到該名男子不停對店員比手畫腳，讓他感到非常困惑。

許多網友猜測，男子應該是沒有申辦會員，才投機取巧想嘗試借用身份，藉此騙過收銀員，「買東西其實就會核對身份了，我試過請家人去結帳，我站旁邊，她們會要求持卡人出現才能結帳」、「他在跟店員說自己是和你一起來的，可能本來想借你的會員卡結帳，結果你走了，他尷尬了」、「連會員卡費也要省？」、「直接混在人群中進去賣場，買好結帳時，再看看能不能借到會員一起結帳？」

雖然好市多提供許多國內較少出現的進口商品，但有人認為若一整年的消費量不高，申辦會員並不會比較划算，「如果家裡人口不多，我是覺得不需要繳年費去好市多買東西，去的次數不多，東西買了也常常吃不完，幾年前剪卡以後，發現沒有去好市多，在其他賣場我一樣也可以買好買滿」。

Costco 好市多

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