她協助搶救昏迷女子旁人卻漠不關心 大嘆：台灣人還不夠機警

若是身旁有人昏迷不醒，你敢幫忙急救嗎？一名女網友日前到西門町某連鎖餐廳用餐，途中驚見陌生女子倒地不醒，客滿的店家卻只有她和一個女生協助CPR，其他顧客則只顧著拍照、嘲笑急救手法，似乎對女子的生死漠不關心，原PO也在事後無奈發文，盼民眾能在社會上多盡一份心力。

原PO在Threads發文，說明自己日前到西門町某間連鎖餐廳用餐，起初還沒意識到有人昏迷，而是聽到其他顧客開始議論後，才發現有陌生女子昏迷不醒，當下她立即前往查看情況，並協助另一個女生實施CPR，同時報警求助。

原PO表示，事發當下餐廳為客滿狀態，有人錄影、有人嘲笑CPR手法不正確，卻沒有人願意伸出援手，似乎對陌生女子的生死漠不關心，讓她感到非常無助，「沒有人知道那位媽媽倒在那裡多久了」。原PO盼大家在社會上多盡一份心力，若看到有人需要幫助時，第一時間不該因擔心法律問題而卻步。

她也在留言處補充監視器畫面，女子倒在餐廳的重要走道中，非常難忽略。原PO解釋，文章純粹是抒發她當下的個人感受，不是為了要譴責店家或在場的任何人，只希望看到的路人可以有多一點危機意識。

貼文曝光後，許多網友留言支持她的表現，認為不是所有人都能機警地察覺到週遭狀況，「好冷漠，嘲笑CPR不正確的那個人，不出來幫忙還嘲笑，雖然大家都覺得台灣人很熱情友善，但時不時就有這種冷血台灣人聚集的事情發生」、「謝謝妳！光想這個畫面，就很揪心」。

也有人解釋，有些人不願意伸出援手，是因為台灣曾有過反告CPR的藥師壓斷自己肋骨，因此才會卻步，「說真的藥師當時應該不要管她的，又沒有義務，纏訟4年，現在雖然有法規，但也很麻煩。」不過，也有TP（高級救護技術員EMT-P）學長以鼓勵的方式，呼籲民眾不要害怕做不好，「願意做（CPR）已經比很多人都強了！」

「思傑夢想AED」網站提到，根據《醫療救護法》第 14 之 2 條的規範，即使不是專業救護人員，只要是在幫助他人免除生命危險的情況下，使用緊急救護設備或施予急救措施，就適用民法及刑法的緊急避難免責規定，無須擔心法律責任的問題。

若民眾有心想幫助社會，又害怕自己不夠專業，可以考慮參加「CPR+AED課程」，透過專業人員基本的教學、講解，並在課程中用心實作，最後考取急救相關證照，都能替社會盡一份心力！