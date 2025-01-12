她氣宅配人員狂按門鈴不給時間 網見過程搖頭：辛苦送貨員

台灣物流系統發達，已經成為不少人生活中不可獲缺的角色。一名女網友在Dcard以「有時候真的很想罵宅配人員」為標題發文，抱怨遇到不給自己時間還狂按門鈴的送貨員，直呼「我難道要一整天都坐在家裡，就等著隨時on call嗎？」，不過網友們看完事件經過並不買單，反而搖頭感嘆，「真的是辛苦送貨員了」。

原PO喊「不是不體諒對方辛苦，但是難道世界都要圍著他們轉嗎？」她表示因為包裹的體積無法寄放超商還要付運費，加上一個人住，只能自己簽收。平日時間無法配合，於是請物流改到週六，希望盡量在上午，因為自己下午有事，不過對方表示只能盡量。等待到貨期間，原PO因為覺得家裡冷去洗了熱水澡，沒想到配送人員來電表示已經在家樓下。

對方解釋沒辦法把車開進巷子，請原PO下樓取貨，她卻以包裹體積較大搬不動為由，要對方幫忙送上樓。送貨員雖然說附近不好停車還是妥協幫忙送到家門，不過換來的卻是她不滿對方狂按門鈴不給緩衝時間。原PO抱怨自己是住分租套房，一按門鈴所有房客都會受影響，氣得喊「每次打電話就說『我在樓下』，真的很煩，好像必須放下任何手邊的事情，立刻迎接對方」。

貼文曝光後，網友紛紛抨擊，「妳的要求人家都盡量配合了，還要被妳這樣抱怨」、「貨很多，不是只專送您家而已，臨停很困擾您知道嗎」、「配送人員人超好，包裹體積大還幫忙搬到五樓，好慘遇到原PO這種人」、「都配合妳上午來了，誰能預料到妳一大早洗澡啊」、「看起來是世界要圍著妳轉欸」、「配送人員冒著被開單風險趕快按電鈴請妳取貨，已經很好了」。