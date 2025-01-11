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1圖秒懂8種經典咖啡差在哪！網友笑喊：這款「買空氣送濃縮」？

聯合新聞網／ 綜合報導
咖啡是許多人都喜愛的提神飲品。示意圖／Ingimage
咖啡是許多人都喜愛的提神飲品。示意圖／Ingimage

咖啡是許多人都喜愛的提神飲品，對此，遠東巨城購物中心分享一張照片，用圖解的方式描述8種經典咖啡的差異，貼文一出後，引起廣大網友熱議。

Big City遠東巨城購物中心在臉書分享一張照片，將義式咖啡、美式咖啡、長黑咖啡、摩卡咖啡、澳白咖啡、拿鐵咖啡、卡布奇諾和焦糖瑪奇朵等8種常見經典咖啡的內容物，以圖解的方式標示出差異。

根據圖片標示，義式咖啡的內容物以上至下分別為「空氣、濃縮咖啡」；美式咖啡為「水、濃縮咖啡」；長黑咖啡為「濃縮咖啡、水」；摩卡咖啡為「奶油、牛奶、濃縮咖啡、巧克力醬」；澳白咖啡為「薄奶泡、牛奶、濃縮咖啡」；拿鐵咖啡為「奶泡、牛奶、濃縮咖啡」，卡布奇諾為「厚奶泡、牛奶、濃縮咖啡」，焦糖瑪奇朵為「薄奶泡、牛奶、濃縮咖啡、焦糖」。

貼文一出後，多數網友都表示「原來咖啡裡面是長這樣」、「澳白、拿鐵、卡布奇諾都是奶泡、牛奶跟咖啡，原來咖啡的分法居然這麼細緻嗎？」、「美式跟長黑內容物一模一樣，差別只有順序，好奇喝起來有什麼差別」、「所以焦糖瑪奇朵和摩卡，哪一個比較好喝？」、「原來義式跟美式是這樣差異」。

此外，也有不少網友笑稱「義式咖啡整杯空氣是怎樣，笑死」、「整杯都是水，難怪咖啡喝起來沒什麼負擔」、「看到義式那圖害我笑到肚子痛」、「杯子不用了，義式直接裝嘴巴外帶，謝謝」、「空氣超好笑」、「麻煩義式咖啡不要浪費杯子，謝謝」。

咖啡 牛奶

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