網曝詐騙集團新招 開啟LINE「一功能」有效阻擋避免受騙

詐騙集團的手段層出不窮，每隔一陣子，就會有新招流竄在你我之間，除了常見的電話、郵箱詐騙之外，近日，有網友收到宣稱是「自家鄰居」的陌生訊息，對方提出要求修水管、降低音量、相親等，利用錯誤的資訊引誘受害者自行提供個人資料，提醒民眾還得要多加注意。

一名女網友在Threads上發文，表示自己收到了疑似是詐騙集團傳來的（LINE）訊息，明明家住一樓，對方卻宣稱自己是樓下鄰居，告知她家裡漏水，並要求維修下水管道。這讓原PO感到非常困惑，不明白這種非勒財的搭訕方式，「到底是要怎樣才能騙到錢？」

貼文曝光後，有網友留言替她解惑，通常這類型的搭訕手法，詐騙集團會先騙取受害者的個人資料，包括住家地址、樓層、電話等任何與日常生活密切相關的訊息，等到備妥資料後，再慢慢引誘受害者上鉤，反而不會在一開始就勒索取財。

也有許多人分享自己遇到的不同手法，包含親友介紹相親、詢問冷氣維修、租屋、車禍私下借錢、鄰居抱怨噪音干擾等，種類相當豐富，「還有遇過明明那1棟大樓只有6層樓，他卻說自己住在9樓，詢問有沒有吵到樓下的你？又或是自己在香港的房子要出租給別人，可不可以當朋友等，什麼話題都有。」

至於該如何預防詐騙集團前來騷擾，「LINE」中有一項特殊功能，可以從「設定」中找到「隱私設定」，並開啟「阻擋訊息」，就能夠避免收到陌生人傳來的訊息。