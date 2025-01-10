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一款APP監控功能竟如「電子腳鐐」！ 網提醒：當心個資外洩

聯合新聞網／ 綜合報導
應用程式「lookus」不僅擁有定位功能，甚至會主動通知對方使用手機的一舉一動。示意圖／ingimage
應用程式「lookus」不僅擁有定位功能，甚至會主動通知對方使用手機的一舉一動。示意圖／ingimage

為了增加另一半的安全感，許多情侶會使用定位APP，即時追蹤對方的位置、電量資訊，不過近日，有網友發現一款如同「電子腳鐐」般的程式，不僅擁有定位功能，甚至會主動通知對方使用手機的一舉一動，不少人嚇得直呼：「超可怕，一點隱私都沒有。」

一名網友在Threads上貼出了一款APP，名稱為「lookus」，主打能讓使用者看到另一半的即時位置資訊，還會主動通知對方目前的一舉一動，包含螢幕使用時間、接打電話、邊走邊玩手機以及網路連線狀態等，如同受刑人的「電子腳鐐」一般，令原PO感到非常震驚：「真的有人談戀愛要用這個嗎？真可怕！」

貼文曝光後，不少網友也嚇到直呼「太可怕」，「這超可怕！不信任乾脆不要在一起」、「誰會想下載這個⋯⋯一點隱私都沒有」，也有人幽默回應「我是交往不是假釋」、「根本國軍MDM（行動裝置管理），是在談戀愛還是被國安局鎖定？」、「你媽知道這個程式就好玩了」。

有知情網友提醒大家，該軟體之所以能夠掌控手機的所有狀態，是因為使用者自己將權限分享給開發商，開心使用的同時，個人資訊也正一步步遭到有心人士外洩，「真的別再有人傻到去下這個，你的鏡頭、螢幕操作頁面在後台都可以看到，輕則信用卡被盜刷，重則你全部個資外洩被冒用作違法的事！」

由 @isabellathatgirll 發佈
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APP 情侶 監控 隱私

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